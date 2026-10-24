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Al via la IV edizione del Festival delle Arti a Mercato San Severino

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Sanseverino Young Art
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Mercato San Severino si prepara ad accogliere la IV edizione di “Sanseverino Young Art 2026 – Festival delle Arti”, che si svolgerà dal 26 ottobre al 15 novembre. L’evento, dedicato al tema della “Libertà, identitaria, culturale e sociale”, mira a promuovere il welfare culturale e il benessere della comunità. Finanziato dal Comune e dalla Regione Campania, il festival vedrà la partecipazione di giovani artisti provenienti da tutta Italia, oltre a laboratori e mostre. La manifestazione è dedicata alla memoria di Alessandro Erra, un collaboratore stimato, prematuramente scomparso. Tra gli appuntamenti in programma, una conferenza stampa il 30 ottobre e una mostra finale il 14 novembre, con premiazione delle opere vincitrici. L’iniziativa è sostenuta da diverse associazioni locali e rappresenta un’importante occasione di crescita culturale per il territorio.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato – Conferenza stampa 30/10/26 ore 17,00” ricevuto tramite email da “info” in data 24/10/2026.

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