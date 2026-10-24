Confimprenditori apre nuova sede a Salerno per le imprese del Sud

Confimprenditori ha inaugurato la sua nuova sede a Salerno durante l’Assemblea Costituente, un passo significativo per supportare le imprese del territorio. Il Presidente Nazionale, Ruvolo, ha evidenziato l’importanza strategica della regione nel contesto dell’associazione, sottolineando che “lavorare per il Sud è fondamentale”. Ha aggiunto che l’obiettivo è quello di passare dalle parole ai fatti, con azioni concrete per il territorio salernitano e il Mezzogiorno.

A guidare la nuova sede sarà Luisa Rosa, affiancata dal direttore Giampiero Mollo e dal Vicepresidente Roberto D’Elia, che ha moderato l’incontro. Luisa Rosa ha affermato: “Assumere questa presidenza significa raccogliere una responsabilità importante e trasformarla in un impegno concreto per le aziende e i professionisti del territorio”. L’assemblea ha visto la partecipazione di figure istituzionali e accademiche, tra cui il professor Aurelio Tommasetti e l’On. Piero De Luca, confermando l’interesse e il supporto per lo sviluppo economico della zona.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CONFIMPRENDITORI SCEGLIE SALERNO: “QUI IL FUTURO DELLE IMPRESE DEL SUD”” ricevuto tramite email da “Ufficio Stampa Confimprenditori” in data 24/10/2026.