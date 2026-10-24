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Mons. Edgar Peña Parra a Pontecagnano Faiano per discutere il futuro del Sud

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Mons. Edgar Peña Parra
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PONTECAGNANO FAIANO (SA) – Il 30 ottobre 2026, alle ore 10.30, l’Ex Tabacchificio Centola ospiterà un incontro con S.E. Rev.ma Mons. Edgar Peña Parra, Nunzio Apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino. L’evento, organizzato dalla Fondazione Super Sud ETS, AICCRE Campania e Associazione Sud 20/40, si concentrerà sul tema “Quali sfide e opportunità per il Sud tra l’Europa e il Mediterraneo”. La presenza di Mons. Peña Parra, nominato Nunzio Apostolico da Papa Leone XIV il 30 marzo 2026, rappresenta un’importante occasione per discutere il ruolo del Mezzogiorno nel nuovo scenario europeo e mediterraneo.

Mons. Peña Parra ha una lunga carriera diplomatica alle spalle, avendo prestato servizio in diverse rappresentanze pontificie in tutto il mondo, tra cui Kenya, Jugoslavia e Sudafrica. La sua esperienza internazionale sarà fondamentale per affrontare la questione del Sud Italia come piattaforma strategica di dialogo e sviluppo nel contesto delle attuali dinamiche geopolitiche. Il dibattito si propone di esplorare come il Mezzogiorno possa non essere visto solo come una periferia, ma come un attore centrale nelle relazioni tra Europa e Mediterraneo.

Durante l’incontro, si discuterà anche delle opportunità e responsabilità che derivano dalla posizione geografica del Sud, sottolineando l’importanza della cooperazione tra territori e delle politiche di sviluppo. L’appuntamento vuole rimarcare la necessità di mettere il Mezzogiorno al centro della riflessione sul futuro dell’Europa e del Mediterraneo, evidenziando che le trasformazioni geopolitiche attuali possono rappresentare sia sfide che opportunità per il Sud. L’evento si preannuncia come un’importante occasione di confronto tra istituzioni, rappresentanze politiche e società civile.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “MONS. EDGAR PEÑA PARRA, IL NUOVO NUNZIO APOSTOLICO IN ITALIA, A PONTECAGNANO FAIANO” ricevuto tramite email da “Vinile Press” in data 24/10/2026.

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