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Conferenza sulle scoperte archeologiche a Gragnano il 30 ottobre

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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scoperte archeologiche Gragnano
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Il 30 ottobre, alle ore 17, presso l’auditorium di Pompei, si terrà una conferenza organizzata dall’Associazione Internazionale Amici di Pompei ETS, incentrata sulle ultime scoperte archeologiche nell’Ager Stabianus. La dottoressa Francesca Mermati, funzionaria archeologa della Soprintendenza ABAP per l’area metropolitana di Napoli, presenterà il tema “Dinamiche di popolamento nella Penisola Sorrentina. La Civiltà dei Colli e le nuove scoperte da Gragnano”.

L’evento si concentrerà sull’inaspettata scoperta di 82 tombe rinvenute durante un lavoro di ampliamento dello stabilimento del pastificio Garofalo a Gragnano. Questi reperti, databili a partire dal VI secolo a.C., offrono nuovi dettagli sulla storia degli abitanti dell’area. La dottoressa Mermati, responsabile scientifica delle indagini, illustrerà il contesto dello scavo e i materiali rinvenuti, tra cui rarità come tessuti e oggetti in legno, che si sono conservati in modo eccezionale.

I corredi funerari, arricchiti da scarabei egizi, ambre e metalli preziosi, evidenziano il ruolo centrale della comunità dell’Ager Stabianus nelle rotte commerciali del Mediterraneo orientale. La conferenza rappresenta un’importante occasione per approfondire la conoscenza della civiltà che ha abitato la Penisola Sorrentina e le sue interazioni con altre culture antiche.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Dinamiche di popolamento nella Penisola Sorrentina. La Civiltà dei Colli e le nuove scoperte da Gragnano, la conferenza di Francesca Mermati” ricevuto tramite email da “Ilaria Varriano” in data 24/10/2026.

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