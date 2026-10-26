La Polisportiva Baroncino pareggia 1-1 col Volla in Eccellenza Femminile

La Polisportiva Baroncino ha concluso con un pareggio la sfida contro la Virtus Volla, terminata 1-1. La partita, disputata nel campionato di Eccellenza Femminile, ha visto le giallonere passare in vantaggio nel primo tempo grazie a D’Aura, che ha segnato la sua terza rete consecutiva. Nella ripresa, la formazione avversaria ha pareggiato con la giovane Dell’Aversana.

Il mister Dorini, alla vigilia del match, aveva avvertito che la partita sarebbe stata complessa dal punto di vista fisico, dato il periodo di rodaggio delle sue ragazze. Tuttavia, le risposte arrivate dal campo sono state positive e incoraggianti per il prosieguo del campionato. “È un ottimo pareggio contro una squadra che, anche se giovane, è molto più avanti nella condizione fisica rispetto a noi”, ha dichiarato il tecnico. “Rispetto alla prima giornata siamo cresciute di più fisicamente, ma ci sono zone di campo dove dobbiamo ancora lavorare.”

Nonostante il Volla si sia dimostrato superiore nel gioco, il Baroncino ha avuto le occasioni più nitide. Un altro aspetto positivo per la squadra è stato il rientro di Colucci, che ha recuperato dall’infortunio della scorsa stagione. “Sono molto contento per Colucci, se lo merita, non deve aver fretta e sono sicuro che sarà importante per noi durante l’anno”, ha aggiunto Dorini.

Questo pareggio mantiene il Baroncino in corsa con le squadre di vertice, in vista della prossima e difficile trasferta contro la Futura Ischia, attualmente capolista insieme al Qualiano.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Baroncino Femminile” ricevuto tramite email da “Isabella Lamberti” in data 26/10/2026.