La Protezione Civile di Campagna al Festival delle Regioni 2026 a Firenze

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Campagna ha partecipato al Festival delle Regioni 2026, svoltosi a Firenze in Piazza Santa Croce, rappresentando la Regione Campania. Questo evento ha offerto un’importante opportunità di confronto tra le diverse realtà regionali italiane, permettendo al gruppo di presentare le proprie iniziative in ambito di prevenzione e formazione. La partecipazione al festival è stata accolta con grande entusiasmo, e il Coordinatore Operativo, Gelsomino Iuorio, ha espresso il proprio orgoglio per il riconoscimento ricevuto, sottolineando l’impegno e la dedizione dei volontari. “Questo importante riconoscimento appartiene a tutti i nostri volontari. È il risultato di un percorso costruito giorno dopo giorno, con sacrificio, passione, dedizione e professionalità”, ha dichiarato Iuorio. L’esperienza di Firenze rappresenta un ulteriore stimolo per continuare a investire nella formazione e nel coinvolgimento dei giovani, diffondendo le buone pratiche di Protezione Civile. Questo successo non solo valorizza il Gruppo Comunale, ma anche l’intera Città di Campagna, portando a livello nazionale un esempio di volontariato impegnato e competente.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA FESTIVAL DELLE REGIONI – FIRENZE -” ricevuto tramite email da “protezionecivilecampagna@comune.campagna.sa.it” in data 26/10/2026.