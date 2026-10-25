Successo per la prima edizione di IDEE Festival di Filosofia a Battipaglia

Si è conclusa con grande successo la prima edizione di “IDEE. Festival di Filosofia – VirtuReale” a Battipaglia, che ha visto la partecipazione di oltre 600 persone nelle giornate del 23 e 24 ottobre 2026. L’evento, realizzato con il sostegno della Regione Campania, ha offerto un’importante occasione di confronto su temi attuali come l’intelligenza artificiale, il sacro e l’identità.

L’Auditorium dell’Istituto di Istruzione Superiore “Enzo Ferrari” ha ospitato incontri a ingresso libero, che hanno coinvolto studiosi, studenti e cittadini. Tra i relatori, padre Paolo Benanti ha affrontato il tema della responsabilità nell’era dell’intelligenza artificiale, sottolineando l’importanza di un approccio etico nello sviluppo delle nuove tecnologie. Benanti ha affermato: “La responsabilità delle persone e delle comunità è fondamentale nello sviluppo dell’intelligenza artificiale”.

La seconda giornata ha visto un focus sulle trasformazioni dell’identità e le implicazioni sociali delle tecnologie. Delfina Malandrino e Valeria Giordano hanno discusso di genere e tecnologie, evidenziando come l’innovazione possa contribuire a superare stereotipi e disuguaglianze. “Dobbiamo essere capaci di disarmare le nostre parole e il nostro paternalismo”, ha detto Giso Amendola, che ha chiuso il festival con una riflessione sull’importanza di ascoltare le nuove generazioni.

Il festival ha rappresentato un importante passo verso la creazione di uno spazio di dialogo tra accademia e comunità, come ha sottolineato don Luigi Piccolo, presidente dell’ATS promotrice: “C’è bisogno di occasioni di incontro, ascolto e confronto capaci di coinvolgere tutta la comunità”.

Francesco Anzalone, direttore esecutivo del festival, ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, confermando la necessità di iniziative culturali che coinvolgano il territorio. “Il successo di questa prima edizione ci incoraggia a proseguire”, ha dichiarato.

Il festival ha visto la collaborazione di diverse istituzioni e associazioni locali, evidenziando l’importanza di unire competenze e risorse per affrontare le sfide del presente. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio della Città di Battipaglia e di altre importanti realtà, dimostrando un forte interesse per la filosofia come strumento di riflessione e crescita sociale.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “IDEE FESTIVAL DI FILOSOFIA,OLTRE 600 PARTECIPANTI IN DUE GIORNI A BATTIPAGLIA” ricevuto tramite email da “Emilio D’Arco” in data 25/10/2026.