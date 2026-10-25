Pareggio senza reti per la Salerno Guiscards a Siano

Il big match della quinta giornata del Girone G di 1^ Categoria tra Real Sianese e Salerno Guiscards termina senza reti, un risultato che mantiene inalterate le distanze in classifica. I foxes, guidati dal presidente Pino D’Andrea, restano imbattuti e a due punti dalla vetta, occupata da San Gennarese e Real Sianese.

La partita, disputata allo stadio Leo di Siano, ha visto entrambe le squadre lottare con grande agonismo fin dai primi minuti. Mister Guadagno ha schierato una formazione con Carosetti al centro della difesa, affiancato da Memoli, e con Cuffa e Mogavero sugli esterni. A centrocampo, il duo Belfiore-Salerno ha supportato un attacco composto da Casola, Mazzeo e Barbato.

Il primo brivido del match è arrivato al 4’ con Carosetti, che ha sfiorato il gol su punizione, ma la Real Sianese ha risposto al minuto 11 con Forlano, il cui tentativo è stato parato da Tancredi, portiere della Salerno Guiscards. Nonostante le occasioni per entrambe le squadre, il risultato è rimasto bloccato sullo 0-0.

Nel secondo tempo, mister Guadagno ha effettuato alcune sostituzioni, inserendo Galdi per Casola. La Salerno Guiscards ha continuato a cercare il gol, ma Tancredi ha dovuto intervenire nuovamente per salvare la propria porta da un tiro di Di Benedetto. Le ultime sostituzioni hanno visto Orabona e Vaiano entrare in campo, con il difensore Vaiano che ha avuto un’ottima occasione per segnare, ma il punteggio finale è rimasto invariato.

Al termine della partita, il tecnico Dario Guadagno ha commentato: «È stata una bella partita, molto corretta e giocata con grande agonismo. Devo fare i complimenti ad entrambe le compagini. Abbiamo tenuto bene il campo e questo è un punto meritato. Siamo stati bravi a lottare fino alla fine per cercare di vincere. La strada è ancora lunga, siamo solo alle prime battute di questo campionato e ci fa piacere essere lì a due punti dalla vetta. Ce la giocheremo fino alla fine con l’obiettivo di migliorare quanto fatto lo scorso anno».

Il prossimo impegno della Salerno Guiscards sarà contro il Sant’Egidio Calcio, in programma al Settembrino.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa Polisportiva Salerno Guiscards – CALCIO” ricevuto tramite email da “Salerno Guiscards” in data 25/10/2026.