Home Sport Calcio Pareggio senza reti per la Salerno Guiscards a Siano

Pareggio senza reti per la Salerno Guiscards a Siano

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Salerno Guiscards pareggio
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Sconti del 60% su zaini, astucci, quaderni, cancelleria, colori su CartolibreriaShop.it
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Il big match della quinta giornata del Girone G di 1^ Categoria tra Real Sianese e Salerno Guiscards termina senza reti, un risultato che mantiene inalterate le distanze in classifica. I foxes, guidati dal presidente Pino D’Andrea, restano imbattuti e a due punti dalla vetta, occupata da San Gennarese e Real Sianese.

La partita, disputata allo stadio Leo di Siano, ha visto entrambe le squadre lottare con grande agonismo fin dai primi minuti. Mister Guadagno ha schierato una formazione con Carosetti al centro della difesa, affiancato da Memoli, e con Cuffa e Mogavero sugli esterni. A centrocampo, il duo Belfiore-Salerno ha supportato un attacco composto da Casola, Mazzeo e Barbato.

Il primo brivido del match è arrivato al 4’ con Carosetti, che ha sfiorato il gol su punizione, ma la Real Sianese ha risposto al minuto 11 con Forlano, il cui tentativo è stato parato da Tancredi, portiere della Salerno Guiscards. Nonostante le occasioni per entrambe le squadre, il risultato è rimasto bloccato sullo 0-0.

Nel secondo tempo, mister Guadagno ha effettuato alcune sostituzioni, inserendo Galdi per Casola. La Salerno Guiscards ha continuato a cercare il gol, ma Tancredi ha dovuto intervenire nuovamente per salvare la propria porta da un tiro di Di Benedetto. Le ultime sostituzioni hanno visto Orabona e Vaiano entrare in campo, con il difensore Vaiano che ha avuto un’ottima occasione per segnare, ma il punteggio finale è rimasto invariato.

Al termine della partita, il tecnico Dario Guadagno ha commentato: «È stata una bella partita, molto corretta e giocata con grande agonismo. Devo fare i complimenti ad entrambe le compagini. Abbiamo tenuto bene il campo e questo è un punto meritato. Siamo stati bravi a lottare fino alla fine per cercare di vincere. La strada è ancora lunga, siamo solo alle prime battute di questo campionato e ci fa piacere essere lì a due punti dalla vetta. Ce la giocheremo fino alla fine con l’obiettivo di migliorare quanto fatto lo scorso anno».

Il prossimo impegno della Salerno Guiscards sarà contro il Sant’Egidio Calcio, in programma al Settembrino.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa Polisportiva Salerno Guiscards – CALCIO” ricevuto tramite email da “Salerno Guiscards” in data 25/10/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it