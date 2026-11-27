La Salerno Guiscards si prepara a una sfida cruciale contro la capolista Sangennarese, in programma sabato 28 novembre alle 14:30 al Settembrino. Dopo la prima sconfitta stagionale sul campo del Nuovo Terzigno e l’eliminazione in Coppa Campania, i foxes, terzi in classifica, cercano di ripartire con determinazione. La Sangennarese, che vanta il miglior attacco del girone con 24 reti, arriva alla partita con quattro punti di vantaggio sui padroni di casa.

L’undici di mister Dario Guadagno, che ha finora mantenuto il fattore campo, si prepara a dare il massimo per ottenere una vittoria fondamentale. Simone Cuffa, esterno destro della Salerno Guiscards, ha dichiarato: «Sarà sicuramente una partita difficile contro la capolista, ma penso che la nostra squadra abbia le carte in regola per vincere contro chiunque. Dobbiamo dare il massimo in campo per ottenere una vittoria che sarebbe importante».

Per la partita, mister Guadagno dovrà rinunciare agli squalificati Contente e Salerno, ma potrà contare sul ritorno di Mogavero. L’arbitro designato per l’incontro è il signor Francesco Pio Romano di Nola. La gara sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Polisportiva Salerno Guiscards, con collegamento a partire dalle 14:55.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa Polisportiva Salerno Guiscards – CALCIO” ricevuto tramite email da “Salerno Guiscards” in data 27/11/2026.