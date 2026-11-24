L’inchiesta della Procura di Torre Annunziata ha portato alla luce un presunto sistema di compravendita di diplomi e certificazioni di rapporti di lavoro fittizi, coinvolgendo 32 persone e sei istituti scolastici paritari. Secondo le ricostruzioni, circa 5.900 diplomi sarebbero stati conseguiti irregolarmente tra il 2022 e il 2025, sollevando interrogativi sulla vigilanza amministrativa e sull’efficacia dei controlli effettuati dagli uffici scolastici.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha espresso profonda indignazione per la situazione, richiedendo al Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara di disporre ispezioni straordinarie per chiarire eventuali responsabilità dirigenziali. La gravità dell’accaduto è accentuata dalla possibilità che siano stati certificati servizi lavorativi mai prestati, compromettendo la regolarità delle graduatorie del personale docente e ATA.

La questione si fa ancora più complessa considerando che migliaia di precari stanno maturando la propria anzianità lavorativa, mentre l’eventuale utilizzo di attestazioni non veritiere potrebbe privarli di opportunità professionali. La commercializzazione dei titoli di studio penalizza anche gli istituti paritari che operano nel rispetto delle normative, creando un vantaggio sleale.

Il Coordinamento chiede che vengano attuate verifiche incrociate sui dati scolastici e sui servizi professionali dichiarati, e che le eventuali anomalie siano segnalate senza preavviso. Si richiede, inoltre, che il Ministro presenti una relazione pubblica sui controlli effettuati e sulle criticità riscontrate entro novanta giorni, evidenziando eventuali inadempienze amministrative e responsabilità dirigenziali. La credibilità dell’amministrazione scolastica si gioca sulla capacità di garantire l’autenticità dei requisiti dei precari e sull’efficacia della vigilanza.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Torre Annunziata, inchiesta sui diplomi facili: 5.900 titoli sospetti, 32 indagati, presunti servizi fittizi e graduatorie a rischio. Valditara faccia piena luce sull’operato degli uffici scolastici: urgono ispezioni straordinarie, accertamento delle eventuali responsabilità dirigenziali e misure concrete a tutela dei precari danneggiati.” ricevuto tramite email da “coordinamento diritti umani” in data 24/11/2026.