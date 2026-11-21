La salute dell’uomo comincia dalla salute della terra. E il futuro della prevenzione passa anche dai campi, dalla qualità della vita animale e degli alimenti, dai microrganismi invisibili che mettono in relazione ambiente e organismo umano.

È il messaggio emerso da SymBioma – Dal microbioma al benessere globale, il convegno che si è svolto il 19 novembre al Saint Joseph Resort di Salerno, riunendo 20 relatori tra scienziati, ricercatori e professionisti del mondo accademico e delle professioni per approfondire le connessioni tra microbioma, agricoltura, alimentazione e salute, secondo il paradigma One Health.

La giornata, promossa dal Museo del Suolo di Pertosa – Fondazione MIdA, con il coordinamento scientifico di Vincenzo Michele Sellitto, si è aperta con i saluti istituzionali e una sessione plenaria dedicata al rapporto tra microbioma, suolo, alimentazione e salute. A seguire, nel pomeriggio, quattro masterclass parallele hanno approfondito altrettanti ambiti di ricerca e applicazione.

Le voci della ricerca: la salute come sistema di relazioni

Il professor Duccio Cavalieri, ordinario di Microbiologia all’Università degli Studi di Firenze, ha individuato nei microrganismi una sorta di genius loci dei prodotti e dei territori: «SymBioma coglie un punto essenziale: l’importanza della visione One Health. Un ambiente integro, anche dal punto di vista microbiologico e della biodiversità, è fondamentale per la salute di chi lo abita. Il principale fattore capace di modificare le comunità microbiche è il cibo, che nasce in un territorio e può veicolare microrganismi benefici».

Il dottor Eugenio Luigi Iorio, specialista in Biochimica e Chimica Clinica e presidente dell’Osservatorio Internazionale dello Stress Ossidativo, ha sottolineato il valore del confronto interdisciplinare: «Abbiamo la necessità di superare la frammentazione dei saperi e costruire un dialogo tra discipline diverse. SymBioma richiama proprio l’idea di una vita condivisa, di una relazione che mette in connessione organismi, ambienti e competenze».

Antonio Capone, consigliere del CONAF, ha richiamato l’importanza della salute degli agroecosistemi: «È necessario promuovere un agroecosistema sano. Il ruolo degli agronomi è legato alla produzione di beni di prima necessità che ogni giorno arrivano sulle nostre tavole. È fondamentale tutelare la fertilità del suolo, riconoscendo il legame tra equilibrio degli ecosistemi, qualità delle produzioni e salute delle persone».

Per Vincenzo Michele Sellitto, responsabile scientifico di SymBioma, direttore del Museo del Suolo di Pertosa e Accademico dei Georgofili, «In questi incontri ci accomunano la passione, la ricerca e la visione. Abbiamo ascoltato contributi importanti sulla One Health. Il dialogo sulla relazione tra gli esseri viventi è fondamentale per comprendere la complessità dei sistemi naturali e il loro rapporto con la salute globale».

Alex Giordano, direttore scientifico di RuralHack, ha definito SymBioma un’occasione per cambiare prospettiva: «I problemi hanno ormai una portata planetaria, ma continuiamo ad affrontarli con strumenti che rischiano di essere obsoleti. SymBioma si propone come un macroscopio, uno strumento che ci aiuta a vedere la complessità. In un’epoca dominata dall’intelligenza artificiale, ci indica una direzione umana per utilizzare questi strumenti al servizio del benessere globale».

Infine, Luigi Montano, coordinatore di EcoFoodFertility, ha presentato la MedEubiotica, una nuova interpretazione della Dieta Mediterranea. Una prospettiva che mette in relazione la qualità degli alimenti con la salute dei suoli e il ruolo dei fitonutrienti nel contrasto allo stress ossidativo e nella resilienza dell’organismo all’esposizione agli inquinanti. Non si tratta soltanto di ripensare ciò che portiamo in tavola, ma di guardare all’intera filiera che precede il cibo: la vitalità del terreno, la biodiversità, le pratiche agricole e le comunità microbiche.