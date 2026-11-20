Il Cavaliere Attilio De Lisa, cittadino di Sanza, è un socio attivo dell’Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra (ANMIG), appartenente alla sezione di Sarno. La sua adesione sottolinea l’importanza di preservare e trasmettere la memoria storica nazionale, in onore di coloro che hanno sacrificato la propria vita e salute durante i conflitti.

L’ANMIG è un’istituzione storica che si dedica alla tutela dei mutilati e invalidi di guerra, mantenendo viva la memoria dei sacrifici compiuti da tanti italiani. Attraverso la sua partecipazione, De Lisa manifesta un forte legame con i valori di solidarietà, pace e dignità umana, riconoscendo il contributo di chi ha servito la Patria.

La provenienza di De Lisa da Sanza, un comune del Vallo di Diano ricco di storia e tradizioni, aggiunge un ulteriore significato alla sua adesione, rafforzando i legami tra le diverse realtà della provincia di Salerno.

Ricordare i mutilati e gli invalidi di guerra è fondamentale per far comprendere alle nuove generazioni il prezzo della libertà e l’importanza della pace. Il Cavaliere De Lisa si inserisce in questo percorso di testimonianza, contribuendo a mantenere vivo il ricordo di una parte essenziale della nostra identità collettiva.

Il suo messaggio di memoria, riconoscenza e rispetto è un invito a trasmettere questi valori alle future generazioni.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 20/11/2026.