Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha posto l’accento sulla necessità di un intervento strutturale nella legge di bilancio per il 2027, evidenziando la crescente distanza tra le retribuzioni degli insegnanti e il costo della vita. La problematica non si limita a un adeguamento degli stipendi, ma riguarda la capacità del reddito di soddisfare le esigenze familiari e le spese connesse alla professione.

Particolare attenzione è stata riservata ai docenti di ruolo e precari che lavorano lontano dalla propria residenza. Secondo le rilevazioni di Immobiliare.it Insights, il canone medio per una stanza singola è di 704 euro a Milano, 627 a Firenze e 615 a Roma, a cui si aggiungono spese per trasporti, utenze e ricongiungimenti familiari. Anche gli insegnanti residenti nella sede di servizio si trovano a fronteggiare l’aumento dei costi essenziali, dei mutui e degli affitti.

Il Coordinamento propone che la legge di bilancio introduca criteri di valutazione più rigorosi per l’efficacia della spesa, suggerendo la creazione di un Piano nazionale di sostenibilità economica per la professione docente. Questo piano dovrebbe mirare a recuperare il potere d’acquisto e compensare le spese professionali aggiuntive, con l’Indennità di Domiciliazione come possibile soluzione.

Inoltre, si richiede il coinvolgimento diretto degli insegnanti nella definizione delle priorità finanziarie, attraverso una rilevazione nazionale che permetta di conoscere l’incidenza delle spese sul reddito. Le simulazioni economiche dovrebbero guidare la scelta delle misure più efficaci.

Accanto agli interventi retributivi, si suggerisce di ridurre i costi della mobilità mediante convenzioni abitative e agevolazioni sui collegamenti interregionali. La sostenibilità di tali strumenti deve essere verificata, considerando gli effetti positivi che una maggiore stabilità del personale può avere sull’organizzazione scolastica.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è stato sollecitato a promuovere una valutazione delle risorse e degli strumenti disponibili per la manovra. Se non ci saranno interventi immediati, si chiede la predisposizione di un programma finanziario entro il primo trimestre del 2027, con criteri di accesso e coperture definite.

La richiesta principale è quella di stabilire interventi che possano realmente migliorare le condizioni economiche degli insegnanti, evitando di misurare il sostegno esclusivamente attraverso stanziamenti, ma attraverso un recupero concreto del reddito e una riduzione dei costi professionali.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Legge di bilancio 2027: necessario un intervento strutturale per il reddito dei docenti e il sostegno economico ai fuori sede” ricevuto tramite email da “coordinamento diritti umani” in data 20/11/2026.