Il Club Velico Salernitano ha raggiunto un importante traguardo, conquistando il primo posto tra i circoli della città di Salerno nella Classifica Scuole Vela 2026 della Federazione Italiana Vela (FIV). Questo risultato colloca il circolo al 160° posto su 740 realtà a livello nazionale, secondo in provincia e tra i primi sei in Campania.

Il posizionamento evidenzia il percorso di crescita del Club, che negli ultimi anni ha saputo affermarsi come punto di riferimento nella formazione velica per i giovani. La graduatoria federale, che considera vari parametri come il numero di tesserati e la partecipazione alle attività formative, ha assegnato al Club Velico Salernitano un punteggio di 86,5, in netto miglioramento rispetto all’anno precedente.

Il successo del Club è il risultato di un lavoro di squadra che unisce programmazione sportiva, competenze tecniche e un forte impegno educativo. L’obiettivo non è solo insegnare la navigazione, ma anche promuovere una cultura del mare basata su rispetto, responsabilità e collaborazione.

Elena Salzano, presidente del Club, ha commentato: “Questo riconoscimento ci rende particolarmente orgogliosi perché restituisce il valore di un impegno che va ben oltre il risultato sportivo. Il nostro obiettivo è rafforzare il legame tra la città e la sua identità marinara, offrendo ai giovani opportunità concrete per conoscere e vivere il mare.”

Anche Ermanno Visciani, direttore sportivo del Club, ha espresso soddisfazione: “La posizione raggiunta nella graduatoria nazionale premia la continuità del lavoro svolto e la qualità del percorso formativo. Questo risultato rappresenta un incentivo a migliorare ulteriormente la nostra offerta.”

Il Club Velico Salernitano continua a lavorare per coinvolgere sempre più giovani nella pratica della vela, contribuendo così alla crescita personale e sportiva delle nuove generazioni.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Il Club Velico Salernitano primo in città nella classifica delle Scuole Vela della FIV” ricevuto tramite email da “Serena Valeriani” in data 20/11/2026.