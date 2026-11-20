Domani, 21 novembre, alle ore 10.00, presso il Santuario del Santissimo Rosario di Avellino, si svolgerà una cerimonia religiosa in onore della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri. L’evento commemorativo segna anche l’85° anniversario della Battaglia di Culqualber e la Giornata dell’Orfano.

Dopo la cerimonia, presso l’Archivio di Stato di Avellino, sarà inaugurata una mostra storico-documentaria che illustra la presenza e l’attività dell’Arma dei Carabinieri in Irpinia. La manifestazione vedrà la partecipazione di autorità civili e militari, orfani e vedove dell’Arma, oltre a una rappresentanza di Carabinieri in servizio e in congedo, insieme alle loro famiglie.

Questi eventi rappresentano un’importante occasione per ricordare il sacrificio e l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel corso della storia, sottolineando il legame profondo con il territorio e la comunità locale.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “AVELLINO – I CARABINIERI CELEBRANO LA “VIRGO FIDELIS”: DOMANI ANCHE L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA SULLA STORIA DELL’ARMA IN IRPINIA” ricevuto tramite email da “provavstampa@carabinieri.it” in data 20/11/2026.