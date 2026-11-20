Il Salerno Basket ’92 si prepara ad affrontare una sfida difficile sul campo dell’USE Rosa Scotti Empoli, capolista della Serie A2 Credem Banca. La partita si svolgerà sabato 21 novembre alle 21 al PalaSammontana. Le granatine, reduci da quattro sconfitte consecutive, cercano di recuperare energie dopo la sosta, ma devono fare i conti con una rosa ridotta. Coach Luca Piccionne ha dichiarato: “Ci aspetta una partita sulla carta proibitiva, perché giochiamo contro la prima in classifica che al momento non ha mai perso.” La squadra è attualmente al terzultimo posto in classifica, con soli 4 punti, e spera di sfruttare l’ottimo lavoro svolto in allenamento per affrontare al meglio la capolista. La sfida si presenta complessa, anche a causa delle assenze importanti, ma il coach rimane fiducioso nella determinazione delle sue giocatrici.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Salerno Basket ’92 – comunicato n° 34 s.s 2026/27” ricevuto tramite email da “AD Salerno Basket ’92” in data 20/11/2026.