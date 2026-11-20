Il festival B.O.P. – Beats of Pompeii annuncia il terzo appuntamento della sua quarta edizione, previsto per il 18 giugno 2027. Il cantautore americano James Taylor si esibirà all’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei con la sua All-Star Band, promettendo un evento di grande richiamo. Dopo i concerti dei Simply Red e dei Neurosis, l’aggiunta di Taylor sottolinea l’importanza artistica della rassegna, che unisce concerti internazionali alla bellezza di un sito patrimonio dell’umanità.

James Taylor, figura iconica della musica folk-rock, porterà a Pompei il suo tour estivo, che toccherà diverse storiche venue europee. La All-Star Band che accompagna il cantautore è composta da musicisti di alto livello, tra cui il batterista Chad Wackerman e il chitarrista Michael Landau, capaci di rendere omaggio alla ricchezza del repertorio di Taylor, che include classici come ‘Fire and Rain’ e ‘You’ve Got a Friend’.

Con una carriera che si estende per oltre cinque decenni, Taylor è uno degli artisti più rispettati della scena musicale americana, con sei Grammy Awards e riconoscimenti in diverse Hall of Fame. I suoi concerti sono noti per la loro capacità di comunicare emozioni profonde senza l’ausilio di effetti speciali, grazie alla sua voce e alla sua chitarra.

Le prevendite per il concerto di James Taylor inizieranno il 23 novembre su Ticketone, con prezzi che variano da 69,57 € a 100,00 € a seconda del settore. L’evento è organizzato da Blackstar Entertainment e Fast Forward, con la direzione artistica di Peppe Gomez e gode del patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Campania e del Comune di Pompei.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “B.O.P. – BEATS OF POMPEII IV edizione annuncia il terzo appuntamento: 18 giugno JAMES TAYLOR and His ALL-STAR BAND” ricevuto tramite email da “feedback@hungrypromotion.it” in data 20/11/2026.