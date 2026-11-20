L’Olympic Salerno si prepara ad affrontare il Real Filetta Pezzano nel penultimo appuntamento casalingo del 2026, in programma sabato alle 15 presso lo stadio “Giannattasio” di Prepezzano. La partita segna la nona giornata del girone H del campionato regionale di Prima Categoria e rappresenta una sfida importante per entrambe le squadre, con i rossoblu che cercano di risalire la classifica. Attualmente, l’Olympic Salerno si trova a quota 6 punti, a cinque lunghezze di distanza dal Real Filetta Pezzano, che ha recentemente cambiato guida tecnica affidandosi a Giuliano Spetrini.

Dopo il pareggio ottenuto domenica scorsa contro il Picentia, l’Olympic Salerno ha conquistato una vittoria fondamentale mercoledì scorso contro il Sicignano. Il mister Vincenzo Benvenuto ha sottolineato l’importanza di questa vittoria non solo per la classifica, ma anche per il morale della squadra, che ha affrontato delle difficoltà nelle ultime uscite. “È fondamentale dare continuità a questa prestazione”, ha dichiarato Benvenuto, evidenziando le sfide future e la necessità di un organico al completo.

L’arbitro designato per l’incontro sarà Luigi Centonze di Sala Consilina. Oltre alla partita della prima squadra, si svolgeranno anche incontri delle giovanili biancorosse, con l’Under 14 che affronterà la Nikè e l’Under 17 che sfiderà la Blue Soccer Academy. Queste partite rappresentano un’importante opportunità per i giovani talenti del club di mettersi in mostra.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa n. 26 Olympic Salerno 2026/27” ricevuto tramite email da “press olympic salerno” in data 20/11/2026.