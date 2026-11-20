Il fine settimana salernitano si preannuncia all’insegna della comicità con il debutto di “Premiata Rosticceria”, il nuovo spettacolo del duo comico Enzo e Mario. L’evento si svolgerà al Teatro Ridotto di Salerno, in via Giovanni Grimaldi 7, sabato 21 novembre alle ore 21.00 e in replica domenica 22 novembre alle 19.00, come parte della rassegna “Che Comico – La stagione delle risate”.

Lo spettacolo è una coproduzione del C.O.S. – Teatro delle Arti e di GV Eventi srl, con la regia di Antonello Ronga. I due artisti, noti anche come conduttori radiofonici a Radio Marte, porteranno sul palco un menù ricco di gag, battute fulminanti e situazioni paradossali, il tutto in una scenografia che ricrea l’atmosfera di una rosticceria d’altri tempi.

Il biglietto d’ingresso è fissato a 13 euro. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero WhatsApp 327.4934684 o il botteghino del Teatro Ridotto al numero 089.233998.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “La risata va in scena al Teatro Ridotto di Salerno: arrivano Enzo e Mario con “Premiata Rosticceria”” ricevuto tramite email da “Monica De Santis” in data 20/11/2026.