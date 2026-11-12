Il Professor Nicola De Blasi, Accademico Emerito dell’Accademia della Crusca, protagonista della “Settimana della Lingua Italiana nel mondo” organizzata al “Salone dei Marmi” dalla “Società Dante Alighieri” di Salerno.

Cos’hanno in comune i versi immortali di Dante Alighieri, un messaggio inviato su WhatsApp, gli algoritmi dell’Intelligenza Artificiale e l’origine popolare di parole come “ciao” e “scugnizzo”? A rispondere a questa domanda è stato il professor Nicola De Blasi, uno dei massimi esperti e storici della nostra lingua, Accademico Emerito della prestigiosa Accademia della Crusca, Professore emerito di Storia della lingua italiana presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, protagonista dell’incontro tenutosi nello storico Salone dei Marmi del Comune di Salerno. L’evento, organizzato dalla Società Dante Alighieri di Salerno, presieduta dalla professoressa Pina Basile, per celebrare la “Settimana della Lingua Italiana nel Mondo”, ha richiamato numerosi studenti delle scuole salernitane, accompagnati dai loro docenti. Ad aprire i lavori è stata la professoressa Gaetana Falcone, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno che, nel portare i saluti del Sindaco Vincenzo De Luca, ha rivolto un appello diretto ai tanti giovani presenti affinché custodiscano e utilizzino con consapevolezza il patrimonio linguistico nazionale:” In un’era dominata dalla tecnologia, l’originalità della lingua italiana offre opportunità uniche e insostituibili, profondamente diverse da quelle generate dall’intelligenza artificiale che eccelle nell’elaborare dati, nel tradurre testi in modo letterale e tanto altro, ma sicuramente non avrà mai l’empatia, la musicalità, la capacità di esprimere le emozioni che solo la lingua italiana ha. I giovani di Salerno, grazie alla Società Dante Alighieri, devono diventare ambasciatori della nostra lingua”. È intervenuto per un saluto il giovanissimo Consigliere Comunale Gianni Fiorito, Presidente della Commissione Politiche Giovanili, Sport e Innovazione, che ha voluto rimarcare il valore civico e culturale della nostra lingua: “Custodisce la nostra identità e organizza il nostro pensiero attraverso il quale interpretiamo la realtà che ci circonda: una realtà che oggi abbiamo bisogno di ripensare per organizzare un mondo migliore di quello che abbiamo”. La professoressa Pina Basile, Cavaliere della Repubblica, scrittrice, Presidente della Società Dante Alighieri di Salerno e organizzatrice ogni anno del “Festival Internazionale Dante Senza Frontiere”, dopo aver rievocato la storia del Salone dei Marmi, ha spiegato perché si celebra la “Settimana della Lingua Italiana nel Mondo”: “È un evento ideato nel 2001 da Francesco Sabatini, allora presidente dell’Accademia della Crusca, in accordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, avente lo scopo di promuovere la lingua italiana, nelle sue varie sfaccettature, in tutto il mondo: una lingua geniale, ricca di storia e tradizione”. La Presidente Basile ha anche raccontato un celebre aneddoto storico: “L’imperatore Carlo V d’Asburgo conosceva quattro lingue: diceva che quando doveva parlare con gli uomini, con i diplomatici, usava il francese; quando doveva parlare con Dio usava lo spagnolo; quando doveva dare ordini usava il tedesco, ma quando doveva parlare d’amore usava l’italiano, lingua della poesia, della dolcezza, della seduzione e della cultura cortigiana per eccellenza”. Supportato dalle slide curate dal dottor Massimo Zega, il professor Nicola De Blasi ha sviluppato il suo intervento intitolato “La variabilità della lingua italiana nella storia” chiarendo che non esiste un solo italiano: “La nostra lingua non è soltanto quella scritta e formale che troviamo sui libri di testo, ma è un organismo vivo, ricco di sfumature parlate, di varianti regionali e di dialetti che ne arricchiscono da secoli la struttura”. Il professore ha invitato gli studenti a riflettere sul prestigio internazionale della nostra lingua:” È indispensabile anche al di fuori dei confini nazionali. L’italiano nel mondo è una lingua che si è fatta conoscere ed apprezzare per le sue caratteristiche artistiche e letterarie. È una lingua molto più parlata di quanto noi possiamo immaginare: tutti coloro che studiano storia dell’arte, archeologia, musica e letteratura hanno bisogno dell’italiano per accedere anche ad alcune conoscenze specialistiche”. Ma l’italiano è soprattutto uno strumento di cittadinanza attiva e pensiero critico, un terreno su cui la tecnologia non può sostituirsi all’uomo, come ha spiegato il Professore De Blasi:” La lingua italiana serve anche ad argomentare, a spiegare le proprie ragioni, e anche per dissentire in modo civile”. Riferendosi poi ai limiti dell’Intelligenza Artificiale, ha aggiunto: “Ci trasmette tante informazioni, ma non ha e non può avere lo spirito critico. L’Intelligenza Artificiale rischia di uniformare e ciò è negativo solo se vediamo l’uniformare come appiattimento”. Ripercorrendo le tappe fondamentali della nostra storia linguistica, De Blasi ha ricordato la nascita dell’italiano: “E’ legata al celebre documento Capuano, nel quale viene utilizzato il volgare italiano in un testo dal valore ufficiale”. A proposito di volgare italiano il professor De Blasi ha spiegato perché, a distanza di settecento anni, comprendiamo ancora i versi del Sommo Poeta, uomo del Medioevo:” L’italiano di Dante è ancora il nostro italiano perché Dante, che scriveva in latino, scrisse la sua opera, “La Divina Commedia”, in volgare “illustre”, “cardinale”, “regale” e “curiale”, per parlare a tutti e arrivare ai posteri”. Rivolto direttamente ai tanti giovani presenti, il professor De Blasi ha anche spiegato che quando parliamo, le nostre parole raggiungono solo le persone vicine:” Quando, invece, parliamo attraverso la scrittura, possiamo raggiungere le persone lontane e, soprattutto, possiamo raggiungere i posteri: quando noi pubblichiamo un post sui social o inviamo un messaggio su WhatsApp , quel messaggio rimarrà leggibile all’infinito e dirà chi siamo; alla scrittura affidiamo la nostra immagine, attraverso quel messaggio ci presentiamo agli altri”. Il professor De Blasi, conserva una straordinaria passione per la storia viva delle parole quotidiane: è infatti autore di affascinanti studi etimologici dedicati all’origine di vocaboli a noi ben noti, come la parola “ciao” o la parola “scugnizzo”:” Ciao è la parola italiana forse più diffusa al mondo; ha duecento anni e deriva dalla parola veneziana “ s’ciavo” (o schiavo),inteso come una sorta di saluto:” “s’ciavo vostro” ( servo vostro). La parola “scugnizzo” nasce a Napoli, alla fine dell ‘800, nel gergo della malavita, e la troviamo per la prima volta scritta in un elenco di parole gergali che usano le persone che non vogliono farsi capire dagli altri. Scugnizzo è il piccolo ladruncolo napoletano, il borseggiatore. Il poeta Ferdinando Russo sente questa parola e la riprende in una celebre raccolta di sonetti in dialetto intitolata ‘E scugnizze” In poco tempo questa parola fa il giro del mondo”. Citando anche altri padri della lingua come Pietro Bembo e Alessandro Manzoni, De Blasi ha sottolineato la vitalità della nostra lingua: “Nascono continuamente nuovi vocaboli. L’italiano si rinnova senza perdere le proprie radici”. Il professore De Blasi ha anche spiegato il ruolo dell’Accademia della Crusca oggi: “Nata a Firenze alla fine del Cinquecento (tra il 1582 e il 1583), celebre per aver pubblicato nel 1612 il primo grande Vocabolario storico della nostra lingua, la Crusca non è un’istituzione chiusa del passato. Oggi l’Accademia è un centro di ricerca e di promozione culturale aperto a tutti: studia l’italiano contemporaneo e i grandi lessici del passato (da Dante a Boccaccio), ed è costantemente in dialogo con i cittadini e con i giovani attraverso i social network, riviste divulgative come “La Crusca per voi” e pubblicazioni scientifiche ad accesso libero online come “Italiano Digitale”. Accanto alle riviste specialistiche dedicate agli studiosi di filologia, grammatica e lessicografia italiana, dunque, la Crusca dialoga quotidianamente con il grande pubblico e con le nuove generazioni attraverso il web e i canali social”. Il professor De Blasi, attraverso le sue parole, è riuscito ad affascinare circa 170 studenti degli istituti salernitani: “Istituto Galilei – Di Palo”, diretto dal Dirigente Scolastico Emiliano Barbuto, con i professori: Antonella Mazzeo, Tiziana Mirra, Caterina Canino, Stefania Centrella, Annalibera Furnari, Diana Sica. “Istituto Alfano I”, diretto dalla Dirigente Scolastica Elisabetta Barone, con i professori: Anna Procida e Angela Pecoraro. Liceo Classico “Torquato Tasso” diretto dalla Dirigente Scolastica Ida Lenza, con i professori: Rita Rosa, Cetty Cerrone, Vincenza Caprile, Patrizia Cuomo, Luisa D’Amato. (Foto di Massimo Zega).

Aniello Palumbo