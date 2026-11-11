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Il Mama San Marzano ingaggia Enzo Botta per la nuova stagione

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Enzo Botta ingaggio
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Il Mama San Marzano ha ufficializzato l’ingaggio di Vincenzo Botta, centrale classe 1984, considerato un veterano del futsal campano. La carriera di Botta è costellata di successi e importanti esperienze, avendo giocato per diverse squadre come Stabiamalfi, Vesevo, Dhs, Azzurra Sant’Alfonso e Marigliano. Ha anche rappresentato la Nazionale del ct Menichelli, partecipando all’Europeo 2010. Come capitano del Napoli Calcio a 5, ha guidato il club fino al 2017, prima di unirsi al progetto Sandro Abate, con cui ha raggiunto la A2. Successivamente, ha militato nel Real San Giuseppe e nel Benevento 5, contribuendo a diverse promozioni.

Botta ha espresso entusiasmo per il suo arrivo al Mama San Marzano, sottolineando: “Arrivo in un ambiente sano e che ha voglia di fare e crescere. Ho avuto un confronto con il presidente Calenda, persona squisita e seria, che mi ha immediatamente convinto. La squadra ha avuto un buon inizio, dal canto mio proverò a portare ulteriore esperienza nel gruppo cercando così di dare una mano. Sono certo che i miei nuovi compagni faranno lo stesso con me, vogliamo continuare a ben figurare a partire dal match di Andria”. L’ingaggio di Botta rappresenta una mossa strategica per il Mama San Marzano, che punta a consolidare la propria posizione nel campionato.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Ingaggio Enzo Botta” ricevuto tramite email da “stampa_mamafutsal@libero.it” in data 11/11/2026.

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