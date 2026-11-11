Home Politica Allerta sicurezza nelle scuole del Salernitano: Villani chiede un piano di cybersicurezza

Allerta sicurezza nelle scuole del Salernitano: Villani chiede un piano di cybersicurezza

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Negli ultimi giorni, la questione della sicurezza nelle scuole del Salernitano è tornata al centro del dibattito pubblico a causa di allarmi bomba e minacce informatiche che hanno colpito diversi istituti. Virginia Villani, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ha sollecitato l’adozione immediata di un piano di cybersicurezza per proteggere le comunità scolastiche. Villani ha dichiarato: «La sicurezza nelle nostre scuole non è solo una questione di edilizia o di presenza fisica sul territorio, ma riguarda ormai da vicino anche la dimensione digitale». La parlamentare ha sottolineato che dirigenti scolastici e sindaci non possono affrontare da soli le emergenze informatiche, sempre più complesse. “Serve subito un sistema strutturato di cybersicurezza e l’apertura di un tavolo d’azione comune che veda coinvolti Regione e Governo, insieme alle università, al mondo della ricerca e alle imprese”. Villani ha anche evidenziato l’importanza di stanziare risorse adeguate, garantire formazione specifica al personale e fornire strumenti concreti di prevenzione. Concludendo, ha affermato che il Movimento 5 Stelle è pronto a collaborare a ogni livello istituzionale per garantire un ambiente sereno e sicuro per studenti, famiglie e lavoratori della scuola.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Allarme bomba nelle scuole del Salernitano, Villani (M5S): «Serve subito un piano di cybersicurezza»” ricevuto tramite email da “Nadia Bassano” in data 11/11/2026.

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