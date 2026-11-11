Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha lanciato una proposta per integrare l’intelligenza artificiale nell’educazione scolastica, al fine di prevenire la violenza contro le donne. Questa iniziativa mira a superare le contraddizioni legate alla percezione della violenza e alla legittimazione di comportamenti abusivi, spesso minimizzati nella vita quotidiana.
L’iniziativa è stata presentata in occasione della proiezione del film “Se domani non torno”, che ha coinvolto gli studenti dell’Istituto «Carlo Alberto Dalla Chiesa» di Partinico. La pellicola, ispirata al libro “Cara Giulia”, affronta la vicenda di Giulia Cecchettin, sottolineando l’importanza di riflettere sulle dinamiche relazionali che possono condurre a situazioni di abuso.
Il CNDDU sottolinea che la prevenzione deve andare oltre la semplice identificazione della violenza, educando gli studenti a riconoscere le giustificazioni che accompagnano comportamenti di controllo e sopraffazione. A tal fine, si propone l’implementazione di laboratori di anticipazione critica della violenza, dove l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata per simulare scenari relazionali e analizzare le dinamiche di potere.
La proposta include anche la creazione di una rete nazionale di scuole per testare queste metodologie, coinvolgendo docenti di diverse discipline e professionisti della prevenzione. Si intende, inoltre, garantire la sicurezza dei dati e l’assenza di profilazione psicologica degli studenti durante le attività.
Il CNDDU invita il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a sostenere questa iniziativa, evidenziando la necessità di un cambiamento culturale che vada oltre l’ambito scolastico. La responsabilità di contrastare modelli di violenza deve essere condivisa da tutta la società, non solo dalla scuola.
La proposta si pone come obiettivo quello di trasformare l’educazione da un approccio reattivo, focalizzato sulla condanna della violenza, a uno proattivo, che analizzi criticamente le cause e le giustificazioni che la alimentano. In questo modo, si spera di formare generazioni capaci di riconoscere e contestare la violenza nelle sue forme più sottili, prima che diventi irreparabile.
Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Violenza contro le donne, la prevenzione entra nell’era dell’intelligenza artificiale: una proposta per innovare l’educazione nelle scuole” ricevuto tramite email da “Coordinamento Docenti per i Diritti Umani” in data 11/11/2026.