Tre artisti, tre linguaggi espressivi e un progetto che supera i confini tra musica e arti visive. Billy Steiger, Daniel Blumberg e Seymour Wright saranno i protagonisti della quarta giornata della XXXI edizione di Linea d’Ombra Festival, in programma giovedì 12 novembre a Salerno.

Portraits

Alle ore 21.00, nella Sala Pasolini, il Festival ospiterà “Portraits”, l’appuntamento della sezione Quinto Elemento che porta in scena la sperimentazione e il dialogo tra differenti forme di espressione artistica.

Nato nel 2015, Portraits è un trio multimediale che esplora il concetto stesso di ritratto, inteso non soltanto come rappresentazione di un volto, ma come possibilità di restituire attraverso l’arte l’identità, la presenza e la complessità di una persona. A rendere particolarmente significativo l’appuntamento è la presenza di Daniel Blumberg, musicista e compositore britannico vincitore del Premio Oscar per la colonna sonora del film The Brutalist di Brady Corbet. Insieme a Billy Steiger e Seymour Wright, Blumberg sarà protagonista di un incontro tra visioni artistiche che invita il pubblico a confrontarsi con nuove possibilità di interpretare e rappresentare la realtà.

UN OMAGGIO AD ALFONSO GATTO A CINQUANT’ANNI DALLA SCOMPARSA

La quarta giornata di Linea d’Ombra Festival dedica uno spazio alla memoria culturale della città di Salerno. Alle ore 22.00, al Piccolo Teatro Porta Catena, sarà proiettato fuori concorso “Isola. Luoghi e miti di Alfonso Gatto” (Italia, 2026, 53′), il film di Marcello Napoli sul poeta salernitano, nel cinquantesimo anniversario della sua morte. A introdurre e moderare l’incontro sarà il giornalista Gabriele Bojano.

Il documentario prende le mosse da Isola, la prima raccolta poetica pubblicata da Alfonso Gatto nel 1932, opera che segna il suo ingresso nell’ermetismo e che diventa il punto di partenza per un viaggio attraverso i luoghi, le suggestioni e il clima culturale che hanno accompagnato la sua vicenda artistica.

A guidare il racconto è Silvio Ramat, curatore per Mondadori di Tutte le poesie di Gatto, che accompagna lo spettatore alla scoperta di una poetica nella quale la parola diventa rifugio, spazio intimo e possibilità di riconciliazione con l’esistenza.

GUIDO VITIELLO A LdO_BOOK: DAL JOKER ALLA POLITICA, QUANDO LA COMICITÀ DIVENTA UN’ARMA

Tra gli appuntamenti della giornata anche la presentazione del libro “Joker scatenato” (Feltrinelli, 2025) di Guido Vitiello, in programma alle ore 18.00 nella Sala Affreschi del Complesso San Michele. L’incontro, inserito nella sezione LdO_BOOK e realizzato in collaborazione con Salerno Letteratura, sarà moderato da Alfonso Amendola.

Attraverso le trasformazioni di uno dei personaggi più iconici dell’immaginario contemporaneo, dai fumetti degli anni Quaranta alla televisione, fino al film di Todd Phillips del 2019, Vitiello indaga il ruolo della comicità nella società e il suo progressivo cambiamento.

IL CINEMA PER LE SCUOLE E I CORTOMETRAGGI EUROPEI

La giornata si aprirà alle ore 9.30, nella Sala Pasolini, con il progetto speciale “Percorsi dello sguardo: Nuovo Cinema Italia”, dedicato alle scuole. In programma la proiezione di 2 cuori e 2 capanne di Massimiliano Bruno (Italia, 2025, 108′), presentato da Boris Sollazzo.

Al termine della proiezione, spazio a “L’Ora di Gioco”, il format che propone dibattiti e testimonianze con personalità del cinema e della società civile. Gli studenti potranno seguire una videointervista con Massimiliano Bruno, occasione per approfondire il film e confrontarsi con il lavoro del regista. L’iniziativa, riservata alle scuole, è realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana.

CortoEuropa

Alle ore 16.30, sempre nella Sala Pasolini, prosegue il concorso internazionale CortoEuropa con la proiezione dei tre cortometraggi del gruppo D: “Mother of a Son” di Kevin Koch (Germania, 2026, 20′), “Come è profondo il mare!” di Lorenzo Vitrone (Italia, 2025, 18’47”) e “Stolen Memories” di Anders Davidsen (Norvegia, Svezia, 2026, 18′). A presentare sarà Aldo Galelli. Al termine delle proiezioni è previsto un incontro con gli autori, seguito da “Tempi Supplementari”, lo spazio di domande, risposte e dibattito con la giuria popolare.

Alle ore 18.30, nella Sala Pasolini, il concorso Passaggi d’Europa propone Miss Mermaid di Pauline Brunner e Marion Verlé (Francia, Belgio, 2025, 90′). Protagonista è Fanny, una donna che, dopo il divorzio, torna a vivere con i genitori e trascorre le giornate lavorando in una fabbrica di pesce in scatola. Una quotidianità grigia e ripetitiva, destinata a cambiare quando incontra un’influencer che ha fatto della propria passione per le sirene una professione.

Affascinata da quel mondo, Fanny decide di lasciarsi alle spalle la routine operaia e iscriversi alla Mermaid Factory, un raduno che riunisce sirene e tritoni. Tra realtà e immaginazione, il film racconta il desiderio di reinventarsi e la ricerca di un’identità capace di andare oltre le aspettative sociali. La proiezione sarà presentata da Giuseppe D’Antonio e Boris Sollazzo. Al termine è previsto un incontro con gli autori.

Open Space

Alle ore 19.00, al Piccolo Teatro Porta Catena, la sezione fuori concorso Open Space ospiterà La leggenda del deserto di Elisabetta Giannini (Italia, 2026, 71′). Presenta Alessandra De Fazio. Il film attraversa trent’anni di storia attraverso lo sguardo di Carolina, una bambina di otto anni che negli anni Novanta viene condotta nel deserto del Sahara, dove incontra il popolo Saharawi, costretto all’esilio e sospeso nell’attesa di poter tornare nella propria terra.

Alle ore 20.30, il Piccolo Teatro Porta Catena ospiterà la replica del gruppo D di CortoEuropa, con i cortometraggi Mother of a Son, Come è profondo il mare! e Stolen Memories. Presenta Gian Maria Adamo. A seguire, un nuovo appuntamento con Tempi Supplementari e il confronto con la giuria popolare.

Maggiori informazioni sul sito: https://www.lineadombrafestival.it/