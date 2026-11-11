Il Comune di Sarno ha partecipato ieri a Napoli alla Conferenza di Pianificazione per la definizione dell’Intesa sul “Masterplan – Programma Integrato di Valorizzazione dell’Agro Nocerino Sarnese”. Presenti all’incontro, insieme all’Assessore al Governo del Territorio Vincenzo Cuomo, i 13 sindaci coinvolti hanno sottoscritto l’Intesa istituzionale necessaria per l’approvazione del Masterplan da parte della Giunta Regionale.

Il progetto pilota del Comune di Sarno si concentra sulla rigenerazione urbana, in particolare sul miglioramento della rete viaria attraverso il “II Tratto Nuova Bretella – Sarno”. Questo intervento prevede la realizzazione del tratto che collega via Beveraturo alla SP74, con l’obiettivo di completare la rete di trasporto su gomma e migliorare le connessioni tra viabilità urbana ed extraurbana, contribuendo a ridurre il traffico sulla rete esistente. Il progetto potrebbe beneficiare di un finanziamento di 2.070.000 euro, con una premialità di 930.000 euro.

Nell’ambito del Programma Integrato di Valorizzazione, il progetto rappresenta un’importante opportunità per migliorare l’accessibilità territoriale e qualificare le interazioni tra insediamenti, infrastrutture e spazi aperti. La “Nuova Bretella”, nella sua estensione definitiva, collegherà la “Nuova Variante” vicino al sottopasso della stazione ferroviaria con la SP74, in prossimità dell’ospedale “Martiri di Villa Malta” e del casello autostradale dell’A30. Questo intervento è parte di una strategia territoriale volta a migliorare l’organizzazione della mobilità, la qualità paesaggistica e la continuità ecologica.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa ““Masterplan – Programma Integrato di Valorizzazione dell’Agro Nocerino Sarnese”” ricevuto tramite email da “portavoce” in data 11/11/2026.