Home Economia Fonderie Pisano, incontro al Mimit, stop ai licenziamenti, chiesta cassa integrazione

Fonderie Pisano, incontro al Mimit, stop ai licenziamenti, chiesta cassa integrazione

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Si apre uno spiraglio per i lavoratori delle Fonderie Pisano. Al termine dell’incontro svoltosi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), la proprietà ha annunciato l’interruzione della procedura di licenziamento collettivo e la richiesta di accesso alla cassa integrazione straordinaria per cessazione parziale dell’attività.

La decisione, riferisce l’azienda, è stata assunta accogliendo le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali e in un’ottica di responsabilità sociale. Contestualmente sarà presentata un’istanza per l’attivazione degli ammortizzatori sociali, con la richiesta al Mimit di favorire un confronto con il Ministero del Lavoro.

La proprietà ha espresso apprezzamento per il percorso istituzionale avviato dal dicastero guidato da Adolfo Urso, ribadendo la volontà di salvaguardare sia i livelli occupazionali sia la continuità produttiva, attraverso un progetto di riconversione a basso impatto ambientale.

Tra le ipotesi esaminate nel corso del confronto figura anche una semplificazione tecnica del progetto industriale, con la realizzazione di un unico forno nell’attuale stabilimento di Fratte. Una soluzione che, secondo l’azienda, potrebbe consentire una più rapida ripartenza delle attività.

«Valuteremo con i nostri tecnici la soluzione più rapida che ci consenta di ripartire al più presto», ha dichiarato l’amministratore delegato Ciro Pisano.

Secondo quanto emerso al tavolo ministeriale, la Regione Campania avrebbe manifestato disponibilità a valutare favorevolmente un nuovo progetto, anche di dimensioni ridotte, nell’attuale sede produttiva, in attesa di individuare un’area idonea al trasferimento dell’impianto e alla realizzazione di una nuova fonderia green a basso impatto ambientale.

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