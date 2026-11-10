Ultimo mese per votare ai Luoghi del Cuore del FAI in Campania

Fino al 15 dicembre 2026 è possibile partecipare al censimento “I Luoghi del Cuore”, promosso dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo, per votare i luoghi più amati d’Italia. La classifica provvisoria dei più votati in Campania include Villa Pignatelli di Montecalvo, Chiesa Santa Maria Visita Poveri, Convitto Nazionale “Giordano Bruno”, Santuario Maria Ss.ma del Carmine e Serre Storiche – Parco Agrario De Cillis. La Villa Pignatelli, situata a San Giorgio a Cremano, occupa attualmente il quinto posto a livello nazionale. Questo censimento non è solo un modo per esprimere affetto per il patrimonio culturale e naturalistico, ma anche un’opportunità per contribuire alla loro tutela e valorizzazione. Oltre un milione di segnalazioni sono già state raccolte e ci si aspetta un’ulteriore mobilitazione, soprattutto da parte dei giovani e delle scuole, che in molti casi hanno sostenuto la candidatura di questi luoghi. Ogni voto conta e può fare la differenza, poiché i luoghi con oltre 3.000 segnalazioni accederanno a un bando per progetti di restauro e valorizzazione. Si può votare su www.iluoghidelcuore.it fino alla chiusura del censimento, e i risultati finali saranno resi noti a febbraio 2027.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “FAI | Ultimo mese per votare e salvare I LUOGHI DEL CUORE | La classifica provvisoria dei più votati finora in CAMPANIA al censimento del FAI” ricevuto tramite email da “Francesca Decaroli” in data 10/11/2026.