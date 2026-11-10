Due arresti per carte d’identità elettroniche alterate in provincia di Avellino

Nella notte tra il 9 e il 10 novembre 2026, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra hanno arrestato due uomini a Cesinali e Aiello del Sabato, accusati di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Il primo arresto è avvenuto a Cesinali, dove un 34enne, sottoposto a controllo, ha mostrato la propria carta d’identità elettronica, risultata priva del microchip. Gli accertamenti hanno rivelato che la rimozione del microchip non era dovuta a un danno accidentale, ma a una manomissione del documento.

Il secondo arresto ha avuto luogo ad Aiello del Sabato, dove un 24enne, già agli arresti domiciliari, è stato trovato in possesso di una carta d’identità elettronica anch’essa priva del microchip.

Entrambi i documenti sono stati sequestrati e gli arrestati sono stati messi a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino per gli adempimenti del caso. Si ricorda che il procedimento penale è ancora nelle fasi preliminari e gli indagati godono della presunzione di innocenza fino a una eventuale condanna definitiva.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CESINALI E AIELLO DEL SABATO (AV) – CARTE D’IDENTITÀ ELETTRONICHE ALTERATE: DUE PERSONE ARRESTATE DAI CARABINIERI” ricevuto tramite email da “provavstampa@carabinieri.it” in data 10/11/2026.