Home Cronaca Due arresti per carte d’identità elettroniche alterate in provincia di Avellino

Due arresti per carte d’identità elettroniche alterate in provincia di Avellino

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
carte d'identità alterate
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.

Nella notte tra il 9 e il 10 novembre 2026, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra hanno arrestato due uomini a Cesinali e Aiello del Sabato, accusati di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Il primo arresto è avvenuto a Cesinali, dove un 34enne, sottoposto a controllo, ha mostrato la propria carta d’identità elettronica, risultata priva del microchip. Gli accertamenti hanno rivelato che la rimozione del microchip non era dovuta a un danno accidentale, ma a una manomissione del documento.

Il secondo arresto ha avuto luogo ad Aiello del Sabato, dove un 24enne, già agli arresti domiciliari, è stato trovato in possesso di una carta d’identità elettronica anch’essa priva del microchip.

Entrambi i documenti sono stati sequestrati e gli arrestati sono stati messi a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino per gli adempimenti del caso. Si ricorda che il procedimento penale è ancora nelle fasi preliminari e gli indagati godono della presunzione di innocenza fino a una eventuale condanna definitiva.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CESINALI E AIELLO DEL SABATO (AV) – CARTE D’IDENTITÀ ELETTRONICHE ALTERATE: DUE PERSONE ARRESTATE DAI CARABINIERI” ricevuto tramite email da “provavstampa@carabinieri.it” in data 10/11/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it