Home Eventi e Manifestazioni Teatro Arbostella: risate con “Pozioni a Catena” della compagnia Teatromania

Teatro Arbostella: risate con “Pozioni a Catena” della compagnia Teatromania

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Pozioni a Catena
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La comicità napoletana si prepara a tornare in scena al Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno con la commedia “Pozioni a Catena”, proposta dalla compagnia Teatromania per il terzo appuntamento della XIX stagione teatrale 2026-27. Lo spettacolo, scritto e diretto da Rino Grillo, andrà in scena nei fine settimana del 14, 15, 21, 22, 28 e 29 novembre 2026.

La trama ruota attorno a un professore con una passione smodata per gli esperimenti scientifici, le cui scoperte si rivelano spesso inaspettate e comiche. La commedia promette di intrattenere il pubblico con una serie di equivoci e gag esilaranti, tipiche della tradizione teatrale partenopea. Accanto a Rino Grillo, il cast include undici attori di talento, tra cui Nunzia Di Mare, Mario Masseroni e Mariarosaria Cafiero.

Le repliche si svolgeranno il sabato alle ore 20.45 e la domenica alle 19.15. Il costo del biglietto è di 15 euro, con una riduzione a 13 euro. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando il botteghino del teatro. Con “Pozioni a Catena”, il Teatro Arbostella si prepara a regalare al pubblico una serata all’insegna del divertimento e della risata, con un esperimento che promette di scatenare una vera e propria valanga di comicità.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Teatro Arbostella, risate a catena con “Pozioni a Catena”: arriva la compagnia Teatromania” ricevuto tramite email da “Pinturo_74 salerno” in data 10/11/2026.

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