Inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio a Benevento il 20 novembre

Benevento si prepara a festeggiare vent’anni di attività della manifestazione “A Benevento si pattina sul ghiaccio” con l’inaugurazione della sua ventesima edizione, prevista per venerdì 20 novembre alle ore 19 in piazza Roma. Questo evento, atteso con entusiasmo dalla comunità locale e dai visitatori provenienti da fuori regione, segna l’avvio ufficiale di uno degli appuntamenti più amati della città.

La manifestazione si svolgerà su una pista di oltre 500 metri quadrati, che rappresenta la più grande in Campania. La serata inaugurale sarà animata da esibizioni di Fabio Moschetti e Mago Mergellino, offrendo al pubblico uno spettacolo di cabaret, magia e giocoleria circense, adatto a tutte le età.

In occasione del ventennale, l’apertura della pista sarà accompagnata da un ricco cartellone di eventi, i cui dettagli saranno resi noti nei giorni successivi all’inaugurazione. L’iniziativa si preannuncia come un’importante occasione di aggregazione e divertimento per tutti, unendo tradizione e novità in un’atmosfera festosa.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Benevento, la pista di pattinaggio su ghiaccio celebra vent’anni: inaugurazione il 20 novembre in piazza Roma” ricevuto tramite email da “Claudio” in data 10/11/2026.