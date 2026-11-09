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Al Teatro Serra va in scena “Qui si fa l’Italia” dal 12 al 15 novembre

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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commedia sul Risorgimento
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Dal 12 al 15 novembre, il Teatro Serra di Napoli ospiterà la commedia “Qui si fa l’Italia”, scritta da Mauro Palumbo e Rino Giglio. L’opera, allestita dalla compagnia “Gli Artatamente”, offre una satira inedita sul Risorgimento, mettendo in luce aspetti storici poco noti. Gli spettacoli si terranno in Via Diocleziano 316, con orari variabili: giovedì e venerdì alle 21:00, sabato alle 19:00 e domenica alle 18:00.

La commedia si propone di indagare il mito del Risorgimento, rivelando come la Storia spesso ignori il ruolo della Mafia e della Camorra, che, sotto la direzione di Liborio Romano, ultimo Ministro dell’Interno dei Borbone, divennero collaboratori fondamentali per l’unificazione nazionale. Il testo si distingue per il suo approccio grottesco e divertente, che riporta le figure storiche a una dimensione più umana.

Tra gli attori in scena ci saranno Daniela Chiarolanza, Davide Sorella, Silvia Catuogno, Lucia D’Alessio, e molti altri. La regia è affidata a Mauro Palumbo, mentre Pietro Tammaro è responsabile del laboratorio teatrale. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del teatro o contattare l’organizzazione tramite email o telefono.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Teatro Serra – “Qui si fa l’Italia” | 12-15 novembre” ricevuto tramite email da “Simona Pasquale” in data 09/11/2026.

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