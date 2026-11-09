Sei espositori chiedono rimborso per mercatino non avviato a Salerno

Un gruppo di sei espositori ha deciso di intraprendere azioni legali per ottenere il rimborso delle quote versate per il Mercatino dei Sapori Tradizionali e dell’Artigianato, che avrebbe dovuto tenersi a Salerno dal 10 al 26 luglio. La manifestazione, però, non si è mai svolta a causa del ritiro dell’autorizzazione da parte del Comune, a seguito di un provvedimento del Prefetto per motivi di sicurezza legati ai Giochi europei Universitari.

Gli espositori avevano investito tempo e risorse per prepararsi all’evento, versando quote che variavano tra i 600 e i 1.300 euro per assicurarsi uno spazio espositivo sul Lungomare Trieste. Tuttavia, il 9 luglio, a poche ore dall’apertura, è stata comunicata loro la sospensione del montaggio delle strutture.

L’avvocato Roberto Lenza, che rappresenta gli espositori, ha sottolineato che i suoi assistiti non possono essere ritenuti responsabili per l’annullamento della manifestazione. “Queste persone hanno aderito a un’iniziativa organizzata da un’associazione e hanno versato regolarmente le somme richieste”, ha affermato.

Gli avvocati hanno già inviato una richiesta formale all’Anva Confesercenti, chiedendo il rimborso integrale entro 15 giorni, compresi gli interessi legali. Lenza ha aggiunto: “Non stiamo chiedendo nulla di straordinario, ma il rispetto dei diritti di persone che hanno sostenuto una spesa confidando nella partecipazione a un evento regolarmente promosso”. In caso di mancata risposta, gli espositori si riservano il diritto di procedere per vie legali.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Mercatino mai partito a Salerno, sei espositori chiedono il rimborso delle quote. L’avvocato Lenza: “L’Anva Confesercenti deve restituire i soldi”” ricevuto tramite email da “Comunicazioni Giornalistiche” in data 09/11/2026.