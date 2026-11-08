Home Turismo e Sapori Eventi Presentazione del libro “Salerno Miti e leggende” alla Pinacoteca di Salerno

Presentazione del libro “Salerno Miti e leggende” alla Pinacoteca di Salerno

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Salerno Miti e leggende
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La Pinacoteca Provinciale di Salerno ospiterà domenica 15 novembre 2026, alle ore 10:00, la presentazione del libro “Salerno Miti e leggende”, scritto da Graziella Guida e Irma Pastore. Questo evento rappresenta un’importante occasione per esplorare le storie e le tradizioni che caratterizzano la città di Salerno, attraverso le parole delle autrici. La presentazione promette di essere un momento di condivisione e di approfondimento, dedicato a tutti gli amanti della cultura e della storia locale. L’ingresso è libero e aperto a tutti coloro che desiderano partecipare e scoprire di più su questo affascinante volume.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Presentazione libro 15 novembre 2026 ore 10” ricevuto tramite email da “graziella Guida” in data 08/11/2026.

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