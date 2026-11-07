Congresso a Salerno su medicina di genere e leadership sanitaria

Si è svolto sabato a Salerno il congresso dell’Ordine TSRM e PSTRP, incentrato sulla medicina di genere e sulla leadership sanitaria. Il presidente dell’Ordine, Carmine Pecoraro, ha sottolineato l’importanza di considerare le differenze di genere nella ricerca medica, affermando che “la ricerca medica e i trial clinici sono stati condotti, per molto tempo, quasi esclusivamente su modelli maschili assumendo che i risultati fossero validi per chiunque”. Durante l’evento, Pecoraro ha evidenziato che “bisogna tenere ben presente le differenze tra uomo e donna per i sintomi, le risposte ai farmaci e accesso alle cure”.

Il congresso, intitolato “Leadership Sanitaria e Medicina di Genere nei Percorsi di Cura”, ha visto la partecipazione di figure di spicco del settore sanitario, tra cui la dottoressa Mariaconsiglia Calabrese, presidente dell’Ordine fisioterapisti di Salerno, e il dottor Ferdinando De Francesco, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Salerno. Le discussioni hanno affrontato il ruolo delle professioni sanitarie nella promozione di equità e accesso ai servizi, ponendo l’accento su come sesso, genere, età e contesto sociale possano influenzare l’accesso alle cure e gli esiti degli interventi.

Giovanni D’Angelo, presidente dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri della Provincia di Salerno, ha aggiunto che “resta di fondamentale importanza armonizzare la collaborazione tra le professioni sanitarie e quelle mediche specialistiche”. L’on Corrado Matera ha portato i saluti del Consiglio regionale, sottolineando la necessità di coordinare le attività e gli investimenti sulla medicina territoriale, per migliorare l’accesso alle cure e alleggerire il carico sui Pronti Soccorso.

Il congresso ha offerto anche opportunità di confronto tra professionisti, con gruppi di discussione dedicati a “Le Professioni sanitarie tra medicina ed equità di genere”, mirati a integrare competenze ed esperienze nella creazione di percorsi assistenziali più attenti alle esigenze individuali.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato – Ordine TSRM e PSTRP di Salerno a Congresso” ricevuto tramite email da “Raimondo Aufiero” in data 07/11/2026.