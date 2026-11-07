Home Turismo e Sapori Eventi Ebbanesis in concerto a Cava de’ Tirreni il 13 novembre

Ebbanesis in concerto a Cava de’ Tirreni il 13 novembre

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Ebbanesis concerto Cava de' Tirreni
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko

Il 13 novembre, il duo musicale Ebbanesis si esibirà al locale “Il MORO” di Cava de’ Tirreni, nell’ambito di una rassegna jazz organizzata da Gaetano Lambiase. Formato da Viviana Cangiano e Serena Pisa, Ebbanesis ha guadagnato popolarità online dal 2017, grazie a reinterpretazioni di brani della canzone napoletana e rock, tra cui la celebre “Bohemian Rhapsody” dei Queen, che ha superato i due milioni di visualizzazioni. Con oltre 300.000 follower sui social, il duo ha ricevuto richieste per concerti in vari paesi, tra cui Francia, Germania e Russia. Hanno anche pubblicato il loro secondo album, “Transleit”, nel 2020, e sono stati ospiti di programmi televisivi di rilievo come “Qui e adesso” con Massimo Ranieri. Il concerto inizierà alle 22:30. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i numeri 0894456352 e +39 340 393 9561. Il locale è situato in Corso Umberto I° nel centro storico di Cava de’ Tirreni, con opzioni di parcheggio nelle vicinanze.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “A “Il MORO” di Cava de’ Tirreni venerdì 13 novembre Ebbanesis in “Ebbanepolis”” ricevuto tramite email da “Antonio Di Giovanni” in data 07/11/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it