Ebbanesis in concerto a Cava de’ Tirreni il 13 novembre

Il 13 novembre, il duo musicale Ebbanesis si esibirà al locale “Il MORO” di Cava de’ Tirreni, nell’ambito di una rassegna jazz organizzata da Gaetano Lambiase. Formato da Viviana Cangiano e Serena Pisa, Ebbanesis ha guadagnato popolarità online dal 2017, grazie a reinterpretazioni di brani della canzone napoletana e rock, tra cui la celebre “Bohemian Rhapsody” dei Queen, che ha superato i due milioni di visualizzazioni. Con oltre 300.000 follower sui social, il duo ha ricevuto richieste per concerti in vari paesi, tra cui Francia, Germania e Russia. Hanno anche pubblicato il loro secondo album, “Transleit”, nel 2020, e sono stati ospiti di programmi televisivi di rilievo come “Qui e adesso” con Massimo Ranieri. Il concerto inizierà alle 22:30. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i numeri 0894456352 e +39 340 393 9561. Il locale è situato in Corso Umberto I° nel centro storico di Cava de’ Tirreni, con opzioni di parcheggio nelle vicinanze.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “A “Il MORO” di Cava de’ Tirreni venerdì 13 novembre Ebbanesis in “Ebbanepolis”” ricevuto tramite email da “Antonio Di Giovanni” in data 07/11/2026.