Home Cronaca Sequestro di un’area con rifiuti speciali a Gricignano di Aversa

Sequestro di un’area con rifiuti speciali a Gricignano di Aversa

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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rifiuti speciali Gricignano
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A Gricignano di Aversa, i Carabinieri hanno scoperto un’area contenente rifiuti speciali pericolosi, portando al sequestro della zona. Durante un’operazione di controllo del territorio, i militari hanno deferito un uomo del 1982 per gestione non autorizzata e abbandono di rifiuti. L’area, di proprietà dell’individuo, presentava diversi cumuli di materiali di scarto, tra cui amianto e pneumatici fuori uso.

L’intervento dei Carabinieri è parte di un’ampia attività di vigilanza per combattere l’abbandono di rifiuti e proteggere l’ambiente e la salute pubblica. L’Autorità Giudiziaria è stata informata per i successivi adempimenti. Si sottolinea che l’indagine è ancora in fase preliminare e l’uomo deferito gode della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “3° Comunicato stampa del 07.11.2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 07/11/2026.

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