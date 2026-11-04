FENAILP e De Luca: tavoli operativi per lo sviluppo di Salerno

Questa mattina, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha incontrato una delegazione della FENAILP a Palazzo di Città per discutere le priorità economiche e le prospettive di sviluppo della città. Durante il confronto, durato oltre un’ora e mezza, sono emersi temi cruciali come il rilancio del Centro Agroalimentare, il turismo e la riqualificazione del centro storico.

Un risultato immediato dell’incontro è stato l’accordo per l’istituzione di un tavolo operativo dedicato al Centro Agroalimentare, previsto tra lunedì e martedì. Questo tavolo servirà a trattare e risolvere le problematiche legate alla struttura, e sarà seguito da ulteriori convocazioni per affrontare le esigenze specifiche dei vari comparti economici.

Tra i partecipanti alla riunione, oltre al sindaco De Luca, c’erano il presidente provinciale FENAILP Sabato Pecoraro, il segretario nazionale Mario Arciuolo e altri dirigenti dell’associazione. Un punto centrale del dialogo è stato il potenziamento del turismo, con particolare attenzione alle nuove opportunità offerte da Costa Crociere, che ha scelto Salerno come punto di partenza per le sue crociere. Questo cambiamento potrebbe portare a un incremento dei pernottamenti in città, trasformando i visitatori di passaggio in turisti che rimangono per almeno una notte, con benefici per alberghi, ristorazione e commercio.

Il tavolo ha anche discusso la necessità di destagionalizzare il turismo, per colmare il vuoto di visitatori tra gennaio e febbraio. FENAILP ha suggerito l’organizzazione di un grande evento che possa attrarre visitatori in questi mesi tradizionalmente meno attivi. Inoltre, si è parlato di riqualificazione urbanistica del centro storico, con interventi che possono migliorare la vivibilità degli spazi pubblici.

Commercio, artigianato, turismo e pesca sono stati alcuni dei settori rappresentati al tavolo, con l’obiettivo di superare un approccio meramente istituzionale e costruire un percorso di lavoro condiviso. La delegazione FENAILP ha sottolineato l’importanza di coinvolgere le imprese nelle decisioni economiche della città, affermando che “le imprese non chiedono soltanto ascolto, ma la possibilità di partecipare concretamente alle scelte che riguardano il futuro economico della città”. Questo approccio mira a rendere Salerno più competitiva e in grado di generare nuove opportunità di sviluppo e occupazione.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “FENAILP incontra De Luca: concordati tavoli operativi sulle priorità economiche di Salerno” ricevuto tramite email da “Silvia De Cesare” in data 04/11/2026.