Il Ke’e Beach di Pontecagnano Faiano chiude un 2026 di successi

Il Ke’e Beach di Pontecagnano Faiano ha concluso la stagione 2026 con un bilancio positivo, caratterizzato da una programmazione ricca di eventi e una partecipazione che ha superato le aspettative. Lo stabilimento balneare ha saputo consolidare la propria identità, diventando un punto di riferimento non solo durante l’estate, ma anche come spazio di socialità e intrattenimento per tutte le età.

Durante l’anno, il Ke’e Beach ha proposto una serie di eventi, tra cui concerti, iniziative per famiglie e momenti di convivialità, culminati nella manifestazione autunnale Zukke’e – Autumn Beach Village, che ha trasformato la struttura in un villaggio marino fino al 1° novembre. “Questa stagione ha rappresentato un percorso importante, costruito appuntamento dopo appuntamento, con la volontà di offrire sempre qualcosa di nuovo”, ha dichiarato Marco Spina, direttore artistico del Ke’e Beach.

Un importante riconoscimento è arrivato anche con il secondo posto ai Best Beach Award 2026 nella categoria Best Beach Design, un traguardo che evidenzia la qualità architettonica della struttura e la cura degli spazi. Questo premio ha portato Pontecagnano Faiano all’attenzione del panorama balneare nazionale.

Il successo della stagione è stato attribuito non solo ai riconoscimenti, ma soprattutto alla relazione instaurata con il pubblico. “Abbiamo cercato di costruire un’identità riconoscibile, capace di unire qualità, accoglienza ed esperienze”, ha aggiunto Martina Iacovazzo, Partner & Communication Manager del Ke’e Beach.

Nonostante la conclusione di Zukke’e, lo stabilimento è già al lavoro per il nuovo anno, con eventi in programma per il Capodanno. La stagione appena conclusa rappresenta quindi un punto di partenza per nuove idee e progetti futuri.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Il Ke’e Beach di Pontecagnano Faiano archivia un 2026 ricco di soddisfazioni e prepara nuove sorprese” ricevuto tramite email da “Comunicazioni Giornalistiche” in data 04/11/2026.