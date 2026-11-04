Incontro a Giffoni Sei Casali sul futuro delle filiali bancarie

Il futuro delle filiali bancarie e i diritti dei soci del credito cooperativo saranno al centro di un incontro pubblico promosso dall’Unione dei Soci della BCC. L’appuntamento è fissato per lunedì 9 novembre, alle ore 18, nell’Aula Consiliare del Comune di Giffoni Sei Casali, con un focus sulla BCC Campania Centro e le recenti trasformazioni del settore.

L’incontro si propone di analizzare le scelte compiute negli ultimi cinque anni e le loro conseguenze per soci e comunità locali. Sarà un’importante occasione di confronto per discutere le prospettive della presenza bancaria nei territori, soprattutto alla luce delle recenti chiusure di sportelli.

Il titolo della conferenza, “Il recente passato e il prossimo futuro delle filiali del Credito Cooperativo: tendenze locali/nazionali e conseguenze per Soci e Comunità”, evidenzia l’intento di ricostruire le dinamiche che hanno caratterizzato il credito cooperativo, approfondendo le ragioni delle decisioni assunte dagli amministratori della BCC Campania Centro e analizzando possibili scenari futuri.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Franco Munno, sindaco di Giffoni Sei Casali. La presidente dell’Unione dei Soci della BCC, Rosaria Vicidomini, coordinerà gli interventi, tra cui quello di Attilio Naddeo, vicepresidente dell’Unione, e di Rosaria Cerrone, docente dell’Università di Salerno, che analizzerà le trasformazioni a livello nazionale e locale.

Michele Ricciardi, coordinatore regionale del settore BCC di UGL-Credito, discuterà delle ripercussioni delle chiusure degli sportelli sul personale bancario. La conferenza prevede anche testimonianze e contributi dal territorio, con la partecipazione di rappresentanti del mondo bancario e soci. Le conclusioni saranno affidate a Rodolfo Pierri, vicepresidente dell’Unione dei Soci della BCC.

Inoltre, al termine dell’incontro, sarà avviata una raccolta firme per richiedere modifiche allo Statuto e al Regolamento assembleare-elettorale della BCC Campania Centro, con l’obiettivo di promuovere cambiamenti ritenuti fondamentali per la vita societaria e la partecipazione attiva dei soci.

Rosaria Vicidomini sottolinea l’importanza della partecipazione dei soci, invitando tutti a non restare inerti e a far sentire la propria voce per contribuire alle scelte future della banca. La conferenza del 9 novembre rappresenta un’opportunità di informazione, confronto e coinvolgimento diretto nella vita del credito cooperativo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “A GIFFONI SEI CASALI UN INCONTRO SUL FUTURO DELLE FILIALI E SUI DIRITTI DEI SOCI DEL CREDITO COOPERATIVO”