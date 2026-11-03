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Incontro a Gragnano per riflettere sulla scuola e i ragazzi

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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incontro sulla scuola
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Domenica 8 novembre, alle ore 20, presso l’Aula Magna della Scuola Roncalli di Gragnano, si terrà un incontro dal titolo “Caro prof, come va a scuola? Raccontaci i nostri ragazzi”. L’evento, organizzato dalla Parrocchia San Leone II, vedrà come protagonista il professor Giovanni Ruggiero, il quale guiderà una riflessione sul mondo della scuola e sulle nuove generazioni che la popolano.

La tematica centrale dell’incontro è quella di comprendere le reali condizioni dei giovani, le loro inquietudini e aspettative. In un contesto in cui il dialogo tra generazioni risulta sempre più complesso, l’incontro si propone di andare oltre i luoghi comuni e di riportare al centro il significato dell’educazione, che implica l’accompagnamento dei ragazzi nella loro crescita e la responsabilità degli adulti nel fornire supporto e ascolto.

Il professor Ruggiero inviterà i partecipanti a non limitarsi a chiedere come funziona la scuola, ma a esplorare chi sono realmente i ragazzi, quali sono le loro necessità e come stanno cambiando. L’incontro si propone di stimolare una riflessione profonda sulla responsabilità educativa, evidenziando l’importanza di conoscere e comprendere i giovani che frequentano le scuole.

Questo appuntamento rientra nel ciclo di incontri “InConTra – Il Gusto della Vita”, che ha già affrontato temi come l’eredità di don Lorenzo Milani. L’evento è aperto a genitori, insegnanti, educatori e a tutti coloro che riconoscono nell’educazione una responsabilità collettiva. La comunità è invitata a partecipare attivamente a questo importante momento di confronto e riflessione.

L’incontro si terrà domenica 8 novembre 2026, alle ore 20, presso l’Aula Magna della Scuola Roncalli di Gragnano.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA – «Caro prof, come va a scuola? Raccontaci i nostri ragazzi»: a Gragnano un incontro per capire la scuola attraverso gli occhi di chi la vive Domenica 8 novembre, alle ore 20, nell’Aula Magna della Scuola Roncalli, il professor Giovanni Ruggiero protagonista del nuovo appuntamento di “InConTra – Il Gusto della Vita”” ricevuto tramite email da “Arianna Nastro” in data 03/11/2026.

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