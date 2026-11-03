Al via il 9° Salerno Boat Show a Marina d’Arechi

Venerdì 6 novembre prenderà il via la nona edizione del Salerno Boat Show, un evento dedicato al mondo della nautica che si svolgerà presso Marina d’Arechi fino all’11 novembre. Questo salone nautico, che ha visto un aumento del 10% rispetto all’edizione precedente, ospiterà 110 espositori e 205 brand, presentando 220 imbarcazioni nuove, di cui 185 in acqua e 35 a terra.

L’evento si estende su oltre 40.000 metri quadri e mira a creare un ponte tra l’offerta nautica e il pubblico, permettendo ai visitatori di scoprire le ultime novità del mercato e di provare le imbarcazioni in mare. La varietà delle imbarcazioni esposte include motoscafi, gommoni, catamarani e barche a vela, rendendo il salone accessibile sia ai diportisti esperti che a chi si avvicina per la prima volta a questo mondo.

Marina d’Arechi ha registrato un significativo incremento di attrattività, con un sold-out degli ormeggi annuali e stagionali e 1.100 approdi per il turismo nautico estivo. La permanenza media delle imbarcazioni è aumentata, con un notevole afflusso di superyacht, contribuendo così a generare un valore economico per la città e il territorio.

Il Presidente Agostino Gallozzi ha dichiarato: “Il Salerno Boat Show rappresenta un’occasione per valorizzare non soltanto la vitalità del settore nautico, ma anche il ruolo che un’infrastruttura come Marina d’Arechi può svolgere nello sviluppo economico del territorio”.

L’accesso al Salone sarà gratuito e aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00, con prolungamento fino alle 21.00 il sabato. Tra le novità di quest’anno, la preregistrazione online per velocizzare l’ingresso. Inoltre, il salone offrirà un’ampia gamma di proposte enogastronomiche e musica dal vivo nel fine settimana, amplificando l’esperienza per i visitatori.

Il Salerno Boat Show non è solo un evento commerciale, ma un’opportunità per favorire il dialogo tra aziende, operatori e appassionati, promuovendo la cultura della nautica e la bellezza del mare.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA MARINA D’ARECHI – Al via il 9° Salerno Boat Show” ricevuto tramite email da “Roberta Busatto MdA” in data 03/11/2026.