Monteforte Irpino: arrestato 42enne per possesso di carta d’identità falsa

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno arrestato un 42enne a Monteforte Irpino per possesso di una carta d’identità elettronica falsa. L’uomo è stato fermato durante un controllo e il documento è risultato manomesso, privo del microchip integrato. Dopo l’arresto, il documento è stato sequestrato e l’uomo è stato trattenuto in attesa di giudizio. I Carabinieri avvertono sui rischi legati all’uso di documenti alterati, sottolineando che la responsabilità penale scatta anche con la sola detenzione di tali documenti. La verifica dell’integrità del documento può essere effettuata attraverso un controllo al tatto o alla luce, per rilevare eventuali manomissioni.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “MONTEFORTE IRPINO (AV): ESIBISCE CARTA D’IDENTITÀ FALSA SENZA MICROCHIP, 42ENNE ARRESTATO.” ricevuto tramite email da “provavstampa@carabinieri.it” in data 03/11/2026.