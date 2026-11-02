Caposele ospita l’Albero di Natale più alto d’Europa per il Tricentenario di San Gerardo

Dal 4 al 6 dicembre, Caposele, in provincia di Avellino, si prepara a festeggiare il Natale con l’accensione dell’Albero di Natale più alto d’Europa, che quest’anno si unisce alle celebrazioni per il Tricentenario di San Gerardo Maiella. L’evento rappresenta un momento di incontro tra la tradizione natalizia e la figura del Santo, protettore delle mamme e dei bambini.

Il mercatino di Natale e la cerimonia di accensione dell’albero si svolgeranno nei giorni 4, 5 e 6 dicembre. In particolare, il 5 dicembre, durante la cerimonia di accensione, verrà esposto un grande lenzuolo bianco, simbolo di speranza e desideri, sul quale saranno raccolti messaggi e preghiere lasciati dai visitatori presso la Stanza dei Fiocchi del Santuario di San Gerardo Maiella a Materdomini.

Questo gesto semplice ma carico di significato rappresenta un legame tra la storia del Santo e l’atmosfera natalizia. Il lenzuolo, che nella vita di San Gerardo ha avuto diversi significati, accoglierà i pensieri e le speranze di tutti coloro che desiderano condividerli. Durante la cerimonia, i messaggi saranno visibili ai piedi dell’albero, creando un’atmosfera di partecipazione e condivisione.

Concita Meo, promotrice dell’iniziativa, ha dichiarato: “Il Tricentenario non è una semplice dedica decorativa all’Albero. Deve attraversare tutta la cerimonia, darle un’anima e lasciare un bellissimo ricordo nelle persone”. Questo evento, giunto alla sua XIV edizione, non solo illuminerà Caposele, ma offrirà anche a tutti i partecipanti la possibilità di rendersi protagonisti, portando con sé un pezzo della propria storia.

Il Natale a Caposele si preannuncia quindi ricco di significato, unendo tradizione, memoria e speranza in un unico grande evento che coinvolgerà la comunità e i visitatori.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Si trova in Irpinia l’Albero di Natale più alto d’Europa. XIV edizione nel segno di San Gerardo” ricevuto tramite email da “Un albero per tutti” in data 02/11/2026.