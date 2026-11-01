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La Polisportiva Baroncino conquista la vittoria in casa contro la Liportese

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Polisportiva Baroncino vittoria
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La Polisportiva Baroncino ha ottenuto una vittoria fondamentale contro la Liportese, battendola 4-3 tra le mura amiche. La squadra, guidata dall’allenatore Pastore, ha interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive, guadagnando così i primi tre punti in casa.

La partita è iniziata con un approccio migliore da parte della Liportese, che ha sfiorato il vantaggio in più occasioni. Tuttavia, è stato il Baroncino a passare in vantaggio grazie a un calcio di punizione: Iodice ha servito capitan Consiglio, che ha insaccato con un preciso diagonale. La Liportese ha reagito ribaltando il risultato con i gol di Orozco e Milite, ma il Baroncino ha pareggiato poco prima dell’intervallo con Cicatelli, che ha finalizzato un’azione ben orchestrata.

Nella ripresa, il Baroncino ha continuato a lottare, ma ha dovuto affrontare la sfortuna quando Ferrara ha pareggiato per la Liportese. Tuttavia, il Baroncino non si è arreso e, all’ultimo minuto, Consiglio ha siglato il gol della vittoria, facendo esplodere di gioia il palazzetto.

L’allenatore Pastore ha commentato la partita: “È stata una vittoria di cuore. Anche se creiamo tanto e concretizziamo poco, i ragazzi hanno fatto un lavoro eccezionale.” La Polisportiva Baroncino si posiziona così all’ottavo posto, a +2 dalla zona play-out.

Nel prossimo turno, in programma sabato 7 novembre, la squadra affronterà il Sala Consilina, e Pastore ha sottolineato l’importanza di mantenere la concentrazione per affrontare al meglio il prossimo impegno.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa polisportiva baroncino maschile” ricevuto tramite email da “Isabella Lamberti” in data 01/11/2026.

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