La Genea Lanzara cede 43-32 a Chieti, si interrompe la striscia positiva

La Genea Lanzara ha subito una sconfitta pesante sul campo della Pallamano Chieti, interrompendo così la sua striscia positiva. Nel match valido per il campionato di Serie A Silver maschile, disputato al Pala Santa Filomena, i salernitani sono stati superati con un punteggio di 43-32. La squadra, guidata dall’allenatore Nicolas Balogh, si è presentata con un organico ridotto a causa di diverse assenze, che hanno influenzato le rotazioni in campo.

La partita si è rivelata impegnativa, con Chieti che ha mostrato una maggiore esperienza e capacità di gestione del gioco. Nonostante le difficoltà, la Genea ha provato a mettere in campo le proprie strategie, cercando soluzioni offensive per contrastare le iniziative avversarie. Tuttavia, i padroni di casa hanno saputo sfruttare al meglio le loro opportunità, costruendo progressivamente un margine di vantaggio decisivo.

Nonostante la sconfitta, per la Genea Lanzara ci sono comunque aspetti positivi da cui trarre insegnamenti. Le assenze hanno certamente influito sull’andamento della gara, ma non tolgono merito alla prestazione della formazione abruzzese, che ha dimostrato il proprio valore.

Questo incontro rappresenta un’importante occasione di crescita per un gruppo giovane, che sta affrontando un campionato competitivo come la Serie A Silver. L’obiettivo ora è quello di recuperare energie e giocatori, lavorando sugli aspetti da migliorare in vista del prossimo appuntamento, con la volontà di tornare a muovere la classifica e dare continuità al percorso intrapreso.

Il punteggio finale del match è stato: Chieti 43 – Genea Lanzara 32. I marcatori della Genea Lanzara includono Milano A. con 8 gol, Olguin con 7 e Merola con 4.

La squadra è ora pronta a rimanere concentrata e determinata per le prossime sfide.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Genea Lanzara _31 Ottobre” ricevuto tramite email da “Handball Lanzara 2012” in data 31/10/2026.