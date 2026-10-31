Home Sport Jomi Salerno debutta con vittoria: Trapani battuta 19-37

Jomi Salerno debutta con vittoria: Trapani battuta 19-37

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Jomi Salerno vittoria
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La Jomi Salerno ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura con il nuovo allenatore Ion Ivan, conquistando una netta vittoria in trasferta contro il Trapani, con un punteggio finale di 19-37. La squadra salernitana ha dominato la partita, dimostrando un gioco autoritario per quasi tutta la durata dell’incontro.

L’inizio è stato promettente per la Jomi, che ha subito preso il comando della gara: dopo solo un minuto e mezzo, Malovic e Gislimberti hanno portato il punteggio sullo 0-2. Nonostante un tentativo di reazione da parte del Trapani, che ha pareggiato a 2-2, Salerno ha ritrovato rapidamente il vantaggio all’8’ con un rigore trasformato da Severin. Da quel momento, la Jomi ha cambiato marcia, allungando il distacco fino a chiudere il primo tempo con un punteggio di 10-18.

Nel secondo tempo, le salernitane hanno gestito con maturità il vantaggio, continuando a segnare e a concedere spazio alle rotazioni. Il punteggio è aumentato progressivamente, fino al definitivo 19-37. Un momento particolarmente significativo è stato il ritorno in campo di Giulia Rossomando, che, dopo un intervento al ginocchio, ha segnato anche un gol al 58’ su rigore.

Le migliori marcatrici della Jomi sono state Asia Mangone e Alexandra Severin, entrambe autrici di sette reti. Questa vittoria rappresenta un’importante iniezione di fiducia per la squadra, che ora si prepara per la prossima sfida in trasferta contro il Teramo, in programma martedì 3 novembre, per recuperare la gara della quarta giornata del campionato di Serie A1 femminile.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa Jomi Salerno 31 ottobre 2026” ricevuto tramite email da “stampa@pdosalerno.it” in data 31/10/2026.

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