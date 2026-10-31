Kronos Expo 2026: L’arte di collezionare il tempo torna a Castellammare di Stabia

Kronos Expo 2026, la mostra-mercato dedicata alla numismatica, filatelia e collezionismo, si svolgerà il 6 e 7 novembre 2026 presso l’Hotel dei Congressi di Castellammare di Stabia, Napoli. Questo evento rappresenta un importante punto di incontro per appassionati, espositori e studiosi provenienti da tutta Italia, offrendo l’opportunità di ammirare e scambiare pezzi rari che raccontano la storia del nostro patrimonio culturale.

L’Hotel dei Congressi è stato scelto per la sua posizione strategica, che permette ai partecipanti di esplorare anche i celebri siti archeologici di Stabia, Pompei, Oplonti ed Ercolano, nonché le bellezze della Penisola Sorrentina e della città di Napoli. La manifestazione è organizzata dall’ANFC – Associazione Numismatica, Filatelica e Collezionistica, in collaborazione con partner di prestigio come il gruppo milanese “Quelli del Cordusio” e l’associazione culturale “Collezionare Rende”.

Attilio Maglio, Presidente dell’ANFC, ha dichiarato: “Kronos Expo rappresenta oggi un baluardo culturale e di trasparenza in un mondo sempre più frenetico e virtuale. In questa edizione abbiamo voluto porre un forte accento sulla tutela del collezionista e sulla corretta informazione. Il nostro obiettivo è trasformare la curiosità in conoscenza autentica”.

I visitatori potranno esplorare tre aree espositive: numismatica e filatelia, oggettistica e preziosi, e strumenti per il collezionista, con una vasta selezione di monete, francobolli, gioielli e molto altro. L’ingresso alla manifestazione è libero e gratuito, con parcheggi disponibili per i visitatori.

Kronos Expo 2026 si propone non solo come un evento di altissimo livello nel campo del collezionismo, ma anche come un’opportunità per immergersi nella cultura e nella storia, rendendo Castellammare di Stabia il palcoscenico ideale per un fine settimana dedicato alla passione per il collezionismo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA: Kronos Expo 2026: L’arte di collezionare il tempo torna a Castellammare di Stabia.” ricevuto tramite email da “ANFC Attilio Maglio” in data 31/10/2026.