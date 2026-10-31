Università, presentata la stagione del Teatro d’Ateneo

Il Teatro UNISA apre le porte alla comunità e ai territori. È stato presentato ufficialmente in questa settimana il Cartellone degli eventi in scena al Teatro di Ateneo “Filippo Alison” nel campus di Fisciano in programma per il prossimo trimestre. La rassegna propone un articolato programma di appuntamenti pensato per coinvolgere studenti, personale universitario e cittadini.

Rettore Virgilio D’Antonio

In apertura della conferenza stampa di presentazione il Rettore Virgilio D’Antonio ha sottolineato: «L’incontro di oggi è dedicato a uno dei luoghi simbolici del nostro Ateneo, una ricchezza culturale e artistica che connota storicamente UNISA. Con questa nuova stagione di spettacoli e laboratori, il Teatro Filippo Alison ritrova la sua dimensione naturale di spazio aperto e in dialogo con la comunità. L’Università è luogo di formazione e ricerca, ma è anche spazio attento alla crescita, alla cura della sensibilità dei nostri studenti: la dimensione teatrale ambisce proprio a questo».

Isabella Innamorati

La professoressa Isabella Innamorati, Delegata del Rettore al Teatro e curatrice di questo primo cartellone di eventi ha aggiunto: «Ringrazio il Rettore per la rivitalizzazione del progetto e per la scelta di una gestione collegiale del Teatro. Tutti gli incontri saranno aperti sia al pubblico universitario sia ai cittadini del territorio».

Il calendario di questi primi mesi, da novembre a gennaio, prevede sette appuntamenti che intrecciano teatro, cinema e radio mediante spettacoli e laboratori con professionisti del settore.

Per l’occasione il Rettore D’Antonio, nel ringraziare la prof.ssa Isabella Innamorati per l’attenzione con cui ha curato la rassegna teatrale fino al termine del suo impegno accademico, ha annunciato contestualmente il passaggio della delega alla professoressa Annamaria Sapienza, che lavorerà con la Commissione per le Attività Formative del Teatro di Ateneo alla programmazione di iniziative previste per i primi mesi del 2027.

Di seguito il Cartellone del primo trimestre della Stagione teatrale UNISA 2026/27.

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