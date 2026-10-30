Presentato il Cartellone del Teatro di Ateneo “F. Alison” per il nuovo trimestre

Il Teatro di Ateneo “Filippo Alison” dell’Università di Salerno ha presentato ufficialmente il suo nuovo cartellone di eventi per il trimestre che va da novembre a gennaio. La rassegna, pensata per coinvolgere studenti, personale universitario e cittadini, comprende un programma ricco di appuntamenti che spaziano tra teatro, cinema e laboratori.

Durante la conferenza stampa di presentazione, il Rettore Virgilio D’Antonio ha evidenziato l’importanza del teatro come luogo di crescita culturale e artistica, sottolineando: «L’Università è luogo di formazione e ricerca, ma è anche spazio attento alla crescita, alla cura della sensibilità dei nostri studenti». La professoressa Isabella Innamorati, Delegata del Rettore al Teatro, ha espresso gratitudine per la rivitalizzazione del progetto e per l’approccio collegiale alla gestione del teatro, affermando che gli eventi saranno aperti sia al pubblico universitario che ai cittadini.

Il cartellone prevede sette appuntamenti che si svolgeranno all’interno del campus di Fisciano. Tra i principali eventi, si segnalano la proiezione del film “L’altra via. Il sogno di un bambino, il futuro di un campione” il 6 novembre, e lo spettacolo “Medea e Clitemnestra” il 10 novembre, interpretato da Angela Malfitano. Inoltre, dal 23 al 27 novembre si terrà un laboratorio teatrale intensivo, mentre il 30 novembre andrà in scena “La scomparsa di Majorana”, una produzione che esplora tematiche di grande attualità.

Il programma include anche un radiodramma dal titolo “A piena voce”, che avrà inizio il 9 dicembre, e un laboratorio di teatro integrato dell’emozione a partire dal 12 gennaio, volto a promuovere l’inclusione di studenti con e senza disabilità. Il Rettore ha anche annunciato il passaggio della delega al teatro alla professoressa Annamaria Sapienza, che collaborerà con la Commissione per le Attività Formative per la programmazione delle iniziative future.

Con questo cartellone, il Teatro di Ateneo “Filippo Alison” si propone di diventare un punto di riferimento culturale per l’intera comunità, offrendo un’ampia gamma di eventi che mirano a stimolare il dialogo e la partecipazione attiva di tutti i cittadini.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “[Comunicati stampa Unisa] Presentato il Cartellone del Teatro di Ateneo “F. Alison”. Spettacoli, laboratori ed eventi aperti alla comunità e al territorio” ricevuto tramite email da “Comunicati stampa” in data 30/10/2026.