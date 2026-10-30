Prorogata al 9 novembre la scadenza per il concorso Marescialli

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha annunciato che la scadenza per la presentazione delle domande per il concorso straordinario per Allievi Marescialli in possesso di laurea è stata prorogata al 9 novembre 2026. La decisione è stata presa per permettere una maggiore partecipazione da parte di coloro che hanno appreso solo recentemente dell’opportunità. Il concorso è aperto a giovani laureati in diverse aree, tra cui umanistica, scientifica, sanitaria e forestale.

Gli aspiranti possono presentare la loro domanda online sul sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, seguendo l’iter specificato nell’area dedicata ai concorsi. Saranno richieste diverse prove, tra cui una prova preliminare, una prova scritta di lingua italiana o tedesca, una prova di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, oltre a una prova orale e alla valutazione dei titoli di merito.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che non abbiano superato il 28° anno di età e che siano in possesso del titolo di laurea richiesto, come indicato nella tabella A allegata al bando.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa proroga concorso Marescialli in possesso di laurea” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 30/10/2026.